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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6072607360746075>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 202
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
52
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
102
Ніяких змін не очікую
16%
32
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 11:41

"Вважаю, що не варто купувати зараз долари. Не тому, що населення створює попит на валюту. Фундаментальних причин немає", - сказав радник президента з питань економіки Олег Устенко.

Что-то мне это напоминает. Что именно - вы и так знаете :mrgreen: Осталось только главе НБУ об этом заговорить, и... страйк ))

https://ukraina24.segodnya.ua/ua/dengi- ... dali-otvet
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 12:04

  reef написав:
  vitaliian написав: импорт как был так и есть а местные товары подорожали втрое (местные медикаменты ещё больше, спирт 40 грн/100грамм!)

пару дней назад брал по 25 грн. :D

По 25 - бодяга. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 12:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Фундаментальних причин немає

а нефундаментальні
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 12:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  uaprofi написав:бананы же дешевеют...

літо, сезон, по 20 грн на знижці продають

яким чином цей індекс показує зюйд зюйд вест по баксам?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 12:16

нова мітла по новому мете
хто наступний? :)



Рада Національного банку України звільнила з посади заступника голови НБУ Олега Чурія і призначила на його місце Юрія Гелетія. Про це сказано в повідомленні прес-служби НБУ.

Кандидатуру для призначення на цю посаду подав Раді НБУ голова Нацбанку Кирило Шевченко.
https://ua-news.liga.net/economics/news ... ga-churiya
+50грн !
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 12:38

EUR/USD

https://nv.ua/opinion/kurs-valyut-poche ... 02051.html
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 12:40

  zРадио написав:
  vitaliian написав:Конкуренция должна быть чтобы ценник был в адеквате, девал 2015го подарил местным производствам шанс вытеснить весь импорт и что мы видим? импорт как был так и есть а местные товары подорожали втрое (местные медикаменты ещё больше, спирт 40 грн/100грамм!)


Не поленился и специально для этой дискуссии сравнил динамику цен на продовольствие с динамикой курса, чтобы развеять миф о "зажравшихся украинских производителях".

Зображення

Как видите, повышение их цен значительно отстает от роста курса, а значит с девальвацией внутренний производитель таки получает преимущества, которые, если рассудить без эмоций, не позволили ему умереть, потеряв, помимо 15% внутреннего рынка (крымчане + жители ОРДЛО) еще и ключевой внешний.

Но можете заглянуть и в их финансовые отчетности. Из зажравшихся там будут только косюки да ахметовы, доящие государственный бюджет. Обвинять независимый бизнес в неконкурентном поведении просто таки недобросовестно и попахивает лоббизмом их иностранных конкурентов.

Хочу при этом подчеркнуть, что сам являюсь критиком девальвации 2014-2015 гг, в процессе которой было наделано много ошибок (сознательных, или осознанных - оставим за скобками). Но это абсолютно не значит, что само ослабление национальной валюты, когда ты маленький и работаешь в условиях открытого рынка, является ошибочным. Повторюсь - to do things right не равно to do right things!

Перманентно и мягко ослабляя курс, вы и стимулируете инвестиционный спрос умеренной инфляцией, и даете преимущество внутреннему производителю по себестоимости, и мотивируете его становиться лучше (ведь импорт всегда дышит в спину, поскольку является лишь чуть дороже).

Более того, вы мотивируете импортера переносить производство внутрь страны. Причем без всяких жестких протекционистских мер вроде пошлин и квот (которых вы все равно лишены "благодаря" открытому рынку). Разумеется, не каждого импортера, а только того, кто продает в больших объемах - это характерно для сегментов, в которых внутренний производитель не предлагает субститутов. Т.е. именно то, что вам и необходимо в рамках импортозамещения, и то, что существенно сильно ослабляет корреляцию девальвации и внутренней инфляции! А это - ваш основной concern (и в принципе, излюбленный шорткат адептов крепкой гривны).

PS: график не стал перегружать, добавляя туда еще и индекс промышленного производства, но по нему итак несложно уловить причинно-следственную связь - ИПП падает именно с 2019-го и именно по той причине, что импорт стал приближаться по цене к внутреннему производителю!

Графики как бы ниочем.
Я бы брал по товарным группам. Есть группы товаров, по которым повышать цены не имеет смысла(это в ногу выстрелить), ибо тут же через границы идет нарастающим потоком более дешевый импорт. По таким товарам у нас цены практически не растут, расходы компенсируются снижением качества. Живой пример - сыры.
Там, где качеством нельзя компенсировать, цены просто стоят. Например: за последний год так стопорнулись цены на сахар, мясо и подсолнечное масло.
Есть группы товаров, по которым мы за 5 лет существенно приблизились к европейским ценам. К примеру: соки, воды, хлебобулочные изделия, кондитерка(при том, что ее составляющие на порядок меньше приросли в цене).
Наши цены на ликероводочную продукцию и вина напрямую зависят не от рынка, а от невменяемости государства в вопросе акцизов. Как результат, растут цены, падает официальное потребление, но самогоноварение расцвело пышным цветом, особенно на селе и в райцентрах.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 12:46

  Mazay256 написав:https://nv.ua/opinion/kurs-valyut-pochemu-evro-mozhet-vyrasti-poslednie-novosti-50102051.html

Как только устанавливается новый тренд, тут же появляется "эксперДы", хором втирающие, что так и должно быть. Где этот дядя был к примеру зимой?
Уверен, ровно сидел на мягком месте и топил с умным пятаком за что-то уже случившееся.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 12:49

  zРадио написав:"Вважаю, що не варто купувати зараз долари. Не тому, що населення створює попит на валюту. Фундаментальних причин немає", - сказав радник президента з питань економіки Олег Устенко.

Что-то мне это напоминает. Что именно - вы и так знаете :mrgreen: Осталось только главе НБУ об этом заговорить, и... страйк ))

https://ukraina24.segodnya.ua/ua/dengi- ... dali-otvet


Не реагируйте на комментарии власти,ни разу на моей памяти власть не сказала:"..а пора бы населению войти в скв.." :) Это противоестественно функции власти.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 12:52

  antey1969 написав:Графики как бы ниочем.
Я бы брал по товарным группам. Есть группы товаров, по которым повышать цены не имеет смысла(это в ногу выстрелить), ибо тут же через границы идет нарастающим потоком более дешевый импорт. По таким товарам у нас цены практически не растут, расходы компенсируются снижением качества. Живой пример - сыры.


Нельзя по-другому сделать. Такая статистика не публикуется, и если вообще наличествует, то только у самих производителей, или профессиональных ассоциаций.

В госстатовском индексе цен на сыры будут не только внутренние производители, но и импорт.

Я думал взять категорию, где вообще нет импорта, но не нашел ни одной подходящей, поскольку там динамика цен будет определяться внешним рынком (они все сырьевые) - например, подсолнечное масло и яйца. Сахар -вообще биржевой коммод. Т.е. смысл всего упражнения теряется.

Тем не менее, мой график небесполезен, и показывает, что даже несмотря на наличие импорта в структуре себестоимости местного производства и на полке в готовом виде, ослабление гривны увеличивает потребительские цены не пропорционально, а частично и отсрочено.

Соответственно, при постоянном управляемом смягчении преимущества получают не только экспортеры, а и производители для внутреннего рынка. Потребитель же не сталкивается с ценовыми шоками, а умеренную инфляцию компенсирует ростом зарплат, который преуспевающий бизнес и может обеспечить, и вынужден вследствие высокого спроса на рабочую силу.
zРадио
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