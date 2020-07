zРадио написав:

vitaliian написав: Конкуренция должна быть чтобы ценник был в адеквате, девал 2015го подарил местным производствам шанс вытеснить весь импорт и что мы видим? импорт как был так и есть а местные товары подорожали втрое (местные медикаменты ещё больше, спирт 40 грн/100грамм!) Конкуренция должна быть чтобы ценник был в адеквате, девал 2015го подарил местным производствам шанс вытеснить весь импорт и что мы видим? импорт как был так и есть а местные товары подорожали втрое (местные медикаменты ещё больше, спирт 40 грн/100грамм!)

ИПП падает именно с 2019-го и именно по той причине, что импорт стал приближаться по цене к внутреннему производителю!

Не поленился и специально для этой дискуссии сравнил динамику цен на продовольствие с динамикой курса, чтобы развеять миф о "зажравшихся украинских производителях".Как видите, повышение их цен значительно отстает от роста курса, а значит с девальвацией внутренний производитель таки получает преимущества, которые, если рассудить без эмоций, не позволили ему умереть, потеряв, помимо 15% внутреннего рынка (крымчане + жители ОРДЛО) еще и ключевой внешний.Но можете заглянуть и в их финансовые отчетности. Из зажравшихся там будут только косюки да ахметовы, доящие государственный бюджет. Обвинять независимый бизнес в неконкурентном поведении просто таки недобросовестно и попахивает лоббизмом их иностранных конкурентов.Хочу при этом подчеркнуть, что сам являюсь критиком девальвации 2014-2015 гг, в процессе которой было наделано много ошибок (сознательных, или осознанных - оставим за скобками). Но это абсолютно не значит, что само ослабление национальной валюты, когда ты маленький и работаешь в условиях открытого рынка, является ошибочным. Повторюсь - to do things right не равно to do right things!Перманентно и мягко ослабляя курс, вы и стимулируете инвестиционный спрос умеренной инфляцией, и даете преимущество внутреннему производителю по себестоимости, и мотивируете его становиться лучше (ведь импорт всегда дышит в спину, поскольку является лишь чуть дороже).Более того, вы мотивируете импортера переносить производство внутрь страны. Причем без всяких жестких протекционистских мер вроде пошлин и квот (которых вы все равно лишены "благодаря" открытому рынку). Разумеется, не каждого импортера, а только того, кто продает в больших объемах - это характерно для сегментов, в которых внутренний производитель не предлагает субститутов. Т.е. именно то, что вам и необходимо в рамках импортозамещения, и то, что существенно сильно ослабляет корреляцию девальвации и внутренней инфляции! А это - ваш основной concern (и в принципе, излюбленный шорткат адептов крепкой гривны).PS: график не стал перегружать, добавляя туда еще и индекс промышленного производства, но по нему итак несложно уловить причинно-следственную связь -