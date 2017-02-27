Игорь Алексеевич написав:я уже давно перешёл в ком. недвигу и сдаю её в аренду.
Яка дохідність і який поріг входу?
не хочу замарачиваться с подсчётами. я уже не раз писал про это. ком недвигой занимаюсь давно, поэтому в кратце - это повседневная работа, что бы был постоянный доход. но, главное это работа больше в офисе или дома с бумагами, но не лопатой на стройке. доход выше, чем банковский депозит, особенно какие ставки по делу сегодня в банках. с арендаторами проблем не возникало, даже в карантин никто не ушёл и оплачивали все месяцы 100%. они работали, как и все другие, но со своими уловками и типа с закрытыми дверями.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич написав:я уже давно перешёл в ком. недвигу и сдаю её в аренду.
Яка дохідність і який поріг входу?
не хочу замарачиваться с подсчётами. я уже не раз писал про это. ком недвигой занимаюсь давно, поэтому в кратце - это повседневная работа, что бы был постоянный доход. но, главное это работа больше в офисе или дома с бумагами, но не лопатой на стройке. доход выше, чем банковский депозит, особенно какие ставки по делу сегодня в банках. с арендаторами проблем не возникало, даже в карантин никто не ушёл и оплачивали все месяцы 100%. они работали, как и все другие, но со своими уловками и типа с закрытыми дверями.
Разве инвестиции в коммерческую недвижимость это не риски, чтоб сравнивать с депозитами? К примеру купившие ее в 2007-2014 годах должны были номинально потерять.
Zebra написав:К примеру купившие ее в 2007-2014 годах должны были номинально потерять.
потеряли НАВСЕГДА как раз многие свои сбережения в 14-15 году при банкопадах. А бетон стоял и давал прибыль. и главное не надо думать в чем держать свои сбережения или в грн. или в валюте. и не думать, или дома бомбануть могут или в банк неси тысячи баксов и потом думай - отдадут, какими купюрами или вообще начнётся мутняк с фином. а так сидят арендаторы, бетон стоит и уже годами приносит хороший буль буль и ням.. ням.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.