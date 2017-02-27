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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6072607360746075

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 202
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
52
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
102
Ніяких змін не очікую
16%
32
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 13:36

  V2 написав:
  Игорь Алексеевич написав:я уже давно перешёл в ком. недвигу и сдаю её в аренду.


Яка дохідність і який поріг входу?

не хочу замарачиваться с подсчётами. я уже не раз писал про это.
ком недвигой занимаюсь давно, поэтому в кратце - это повседневная работа, что бы был постоянный доход.
но, главное это работа больше в офисе или дома с бумагами, но не лопатой на стройке.
доход выше, чем банковский депозит, особенно какие ставки по делу сегодня в банках.
с арендаторами проблем не возникало, даже в карантин никто не ушёл и оплачивали все месяцы 100%.
они работали, как и все другие, но со своими уловками и типа с закрытыми дверями. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 13:58

Шановні форумчани, чи є сенс зараз переходити з долара в євро?
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 13:59

  Игорь Алексеевич написав:
  V2 написав:
  Игорь Алексеевич написав:я уже давно перешёл в ком. недвигу и сдаю её в аренду.


Яка дохідність і який поріг входу?

не хочу замарачиваться с подсчётами. я уже не раз писал про это.
ком недвигой занимаюсь давно, поэтому в кратце - это повседневная работа, что бы был постоянный доход.
но, главное это работа больше в офисе или дома с бумагами, но не лопатой на стройке.
доход выше, чем банковский депозит, особенно какие ставки по делу сегодня в банках.
с арендаторами проблем не возникало, даже в карантин никто не ушёл и оплачивали все месяцы 100%.
они работали, как и все другие, но со своими уловками и типа с закрытыми дверями. :roll:

Разве инвестиции в коммерческую недвижимость это не риски, чтоб сравнивать с депозитами?
К примеру купившие ее в 2007-2014 годах должны были номинально потерять.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 14:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:К примеру купившие ее в 2007-2014 годах должны были номинально потерять.

потеряли НАВСЕГДА как раз многие свои сбережения в 14-15 году при банкопадах. А бетон стоял и давал прибыль. и главное не надо думать в чем держать свои сбережения или в грн. или в валюте. и не думать, или дома бомбануть могут или в банк неси тысячи баксов и потом думай - отдадут, какими купюрами или вообще начнётся мутняк с фином.
а так сидят арендаторы, бетон стоит и уже годами приносит хороший буль буль и ням.. ням.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 6072607360746075
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