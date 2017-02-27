Игорь Алексеевич написав:я уже давно перешёл в ком. недвигу и сдаю её в аренду.
Яка дохідність і який поріг входу?
не хочу замарачиваться с подсчётами. я уже не раз писал про это. ком недвигой занимаюсь давно, поэтому в кратце - это повседневная работа, что бы был постоянный доход. но, главное это работа больше в офисе или дома с бумагами, но не лопатой на стройке. доход выше, чем банковский депозит, особенно какие ставки по делу сегодня в банках. с арендаторами проблем не возникало, даже в карантин никто не ушёл и оплачивали все месяцы 100%. они работали, как и все другие, но со своими уловками и типа с закрытыми дверями.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич написав:я уже давно перешёл в ком. недвигу и сдаю её в аренду.
Яка дохідність і який поріг входу?
не хочу замарачиваться с подсчётами. я уже не раз писал про это. ком недвигой занимаюсь давно, поэтому в кратце - это повседневная работа, что бы был постоянный доход. но, главное это работа больше в офисе или дома с бумагами, но не лопатой на стройке. доход выше, чем банковский депозит, особенно какие ставки по делу сегодня в банках. с арендаторами проблем не возникало, даже в карантин никто не ушёл и оплачивали все месяцы 100%. они работали, как и все другие, но со своими уловками и типа с закрытыми дверями.
Разве инвестиции в коммерческую недвижимость это не риски, чтоб сравнивать с депозитами? К примеру купившие ее в 2007-2014 годах должны были номинально потерять.
Zebra написав:К примеру купившие ее в 2007-2014 годах должны были номинально потерять.
потеряли НАВСЕГДА как раз многие свои сбережения в 14-15 году при банкопадах. А бетон стоял и давал прибыль. и главное не надо думать в чем держать свои сбережения или в грн. или в валюте. и не думать, или дома бомбануть могут или в банк неси тысячи баксов и потом думай - отдадут, какими купюрами или вообще начнётся мутняк с фином. а так сидят арендаторы, бетон стоит и уже годами приносит хороший буль буль и ням.. ням.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Zebra написав:К примеру купившие ее в 2007-2014 годах должны были номинально потерять.
потеряли НАВСЕГДА как раз многие свои сбережения в 14-15 году при банкопадах. А бетон стоял и давал прибыль. и главное не надо думать в чем держать свои сбережения или в грн. или в валюте. и не думать, или дома бомбануть могут или в банк неси тысячи баксов и потом думай - отдадут, какими купюрами или вообще начнётся мутняк с фином. а так сидят арендаторы, бетон стоит и уже годами приносит хороший буль буль и ням.. ням.
Теоретически и коммерческую недвигу можно потерять, например как в ЛДНР, или Крыму, или рейдерский захват, и т.п.
Но вы еще упомянули, что к тому же это трудо- и времязатраты, которые вы почему то не учитываете. Депозитчик может отдельно заниматься бизнесом или работать на дядю, пока его депозиты приносят ему доход.
А так получается, что вы тратите свое время и ресурсы и ни копейки за это не получаете, т.к. всю прибыль относите как профит от вложения в коммерческую недвигу, хотя по факту, оттуда нужно вычесть ваши трудо- и времязатраты.
И это еще не учитывая прочую амортизацию по недвижимости.
Игорь Алексеевич написав:а так сидят арендаторы, бетон стоит и уже годами приносит хороший буль буль и ням.. ням.
Однокомнатный хрущ на пике стоил 120к, сегодня - максимум 40к. А его аренда - 0,25к в месяц. Ну пусть в среднем за 12 лет будет 0,35к (за счет периода, когда доллар стоил 8 грн). Итого общий арендный доход 50к + стоимость актива 40к. Чистая потеря кэша даже без учета дисконтирования - 30к. А если взять среднюю банковскую доходность 5% годовых (которую на этом периоде легко можно было получить в стабильном банке), то упущенная выгода составит 125к!!!
Так что не рассуждайте так огульно о "хорошем ням-ням" на бетоне. Чтобы его получить, необходимо и правильно войти, и правильно выйти!
PS: с коммерческим бетоном математике будет плюс-минус та же, просто на примере жилья ее легче показать
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 26 лип, 2020 14:43, всього редагувалось 1 раз.
Zebra, амортизации, простои, спорные моменты, и т.д. Плюс сам битон изменяется в цене. Как и гривня с долларом-евро, но бумагу можно мгновенно конвертировать, и зафиксировать прибыль или убыток, а с битоном процесс не такой быстрый
В любом случае, никого не отговариваю. Кто-то же должен делать грязную работу, заморачиваться с битоном, "реальным бузинесом", платить по кредиткам только минимальный платёж, ходить в швидко-гроши за займами под 700%, и т.д.
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Zebra написав:Но вы еще упомянули, что к тому же это трудо- и времязатраты, которые вы почему то не учитываете. Депозитчик может отдельно заниматься бизнесом или работать на дядю, пока его депозиты приносят ему доход.
всё правильно, но это не означает, что целыми днями сидишь в офисе и занимаешься бумагами по недвиги. это несколько часов в раз мес. оплатить коммуналку, сдать показания по воде и электр. но максимум на недвигу уходит в месяц 5-8 часов. амортиз. затраты, а это в основном ремонты по пом., которые происходят наружные раз в 5 лет, а внутренние раз в 10 лет уже эти расходы изначально заложены в стоимость аренды. поэтому, если бы всё так плохо было то никто бы не вкладывался в ком. недвигу, а тем более не строили торговые центры. конечно в тц - это особый бизнес, но и малые торговые точки в городе, особенно где хорошая проходимость приносят не плохую прибыль. я никого не агитирую. лично я пока не собираюсь выходить из этого бизнеса и присматриваюсь постоянно к новым обьектам.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Вкладчик1234 написав:Zebra, амортизации, простои, спорные моменты, и т.д. Плюс сам битон изменяется в цене. Как и гривня с долларом-евро, но бумагу можно мгновенно конвертировать, и зафиксировать прибыль или убыток, а с битоном процесс не такой быстрый
В любом случае, никого не отговариваю. Кто-то же должен делать грязную работу, заморачиваться с битоном, "реальным бузинесом", платить по кредиткам только минимальный платёж, ходить в швидко-гроши за займами под 700%, и т.д.
ну Вы сравнили - реальный бизнес с займами от 50% годовых правда, там кавычки. Если Вы о том, что такие заемщики позволяют банкам насыпать орехи свиньям - то это да;) а вообще, чтобы все могли так лихо менять туда-сюда грн-скв, то ОЧЕНЬ нужен работающий бизнес, в том числе на экспорт. иначе будем мониторить не межбанк - а биржу БАРТЕР