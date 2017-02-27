Додано: Нед 26 лип, 2020 14:45

Zebra написав: Но вы еще упомянули, что к тому же это трудо- и времязатраты, которые вы почему то не учитываете. Депозитчик может отдельно заниматься бизнесом или работать на дядю, пока его депозиты приносят ему доход. Но вы еще упомянули, что к тому же это трудо- и времязатраты, которые вы почему то не учитываете. Депозитчик может отдельно заниматься бизнесом или работать на дядю, пока его депозиты приносят ему доход.

всё правильно, но это не означает, что целыми днями сидишь в офисе и занимаешься бумагами по недвиги.это несколько часов в раз мес. оплатить коммуналку, сдать показания по воде и электр.но максимум на недвигу уходит в месяц 5-8 часов.амортиз. затраты, а это в основном ремонты по пом., которые происходят наружные раз в 5 лет, а внутренние раз в 10 лет уже эти расходы изначально заложены в стоимость аренды. поэтому, если бы всё так плохо было то никто бы не вкладывался в ком. недвигу, а тем более не строили торговые центры. конечно в тц - это особый бизнес, но и малые торговые точки в городе, особенно где хорошая проходимость приносят не плохую прибыль.я никого не агитирую. лично я пока не собираюсь выходить из этого бизнеса и присматриваюсь постоянно к новым обьектам.