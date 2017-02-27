Додано: Нед 26 лип, 2020 14:57

Долярчик написав: uaprofi написав: zРадио



если к власти когда нибудь прийдут действительно государственные мужи - то у нас курс должен не девальвировать, а последовательно укрепятся к прежним разумным уровням





28 ---> 25---> 21---> 12---> 8---> 5---> 1.8 если к власти когда нибудь прийдут действительно государственные мужи - то у нас курс должен не девальвировать, а последовательно укрепятся к прежним разумным уровням28 ---> 25---> 21---> 12---> 8---> 5--->



Я б, взагалі, відмінив би в Україні розраховуватись будь-якою валютою, крім гривні!

Дав би термін три місяці на "утилізацію" інших готівкових валют і 1 рік на "утилізацію/конвертування" з валютних депозитів!

Зробив би всіх разом! Я б, взагалі, відмінив би в Україні розраховуватись будь-якою валютою, крім гривні!Дав би термін три місяці на "утилізацію" інших готівкових валют і 1 рік на "утилізацію/конвертування" з валютних депозитів!Зробив би всіх разом!

в РФ так и что?Мое мнение с точностью до наоборот разрешить свободное хождение и обращение евро и долларов на равне с грн, что бы в магазине можно было купить буханку хлеба за 40 евроцентов или за 12 грн на выбор, и штраф заплатить в евро, зарплату в евро и так далее полная равноправность грн долари евро во всех расчетах и три цены на ценнике в долларах евро и грн как хочешь так и плати