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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 лип, 2020 14:53
zРадио написав:
Однокомнатный хрущ на пике стоил 120к
но это надо было быть полным идиотом, что бы покупать хрущ. по такой цене.
я покупал хрущ. для родителей за 2500 баксов. а потом она резко за год подросла до 10 штук. была её стоимость при буме ипотеке максимум 40 штук. сегодня она стоит на рынке 15 штук.
поэтому кто и когда покупал....???
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 26 лип, 2020 14:54
Игорь Алексеевич написав:
доход выше, чем банковский депозит, особенно какие ставки по делу сегодня в банках.
можете написати медіану (% річних) по вашій ком.нерухомості?
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greenozon
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Додано: Нед 26 лип, 2020 14:55
1472580369 написав:
Просто, якщо якийсь серйозніший бізнес зайшов до Вас, зробив ремонт, а Ви через рік, захочете "просто так" підняти на 20-30% оренду, що тоді?
всё обсуждается индив. кто заходит, кто делает ремон, какое налогообложение и тогда подписывается договор.
у каждого обьекта свои отдельные договора, отсюда и стоимость и риски и т.д.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 26 лип, 2020 14:57
Долярчик написав:
uaprofi написав:zРадио
если к власти когда нибудь прийдут действительно государственные мужи - то у нас курс должен не девальвировать, а последовательно укрепятся к прежним разумным уровням
28 ---> 25---> 21---> 12---> 8---> 5---> 1.8
Я б, взагалі, відмінив би в Україні розраховуватись будь-якою валютою, крім гривні!
Дав би термін три місяці на "утилізацію" інших готівкових валют і 1 рік на "утилізацію/конвертування" з валютних депозитів!
Зробив би всіх разом!
в РФ так и что?
Мое мнение с точностью до наоборот разрешить свободное хождение и обращение евро и долларов на равне с грн, что бы в магазине можно было купить буханку хлеба за 40 евроцентов или за 12 грн на выбор, и штраф заплатить в евро, зарплату в евро и так далее полная равноправность грн долари евро во всех расчетах и три цены на ценнике в долларах евро и грн как хочешь так и плати
Востаннє редагувалось yama
в Нед 26 лип, 2020 15:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 15:02
Игорь Алексеевич написав:
интересно, а что народ ещё держит на депозитах и хочет на них заработать??
я уже давно перешёл в ком. недвигу и сдаю её в аренду.
даже не заморачиваюсь с подсчётами выгодно или нет.
главное хватает на жизни и ещё немного остаётся, что бы делать небольшие сбережения, которые держу не на депозитах, а на текущ, или карточном счёте и строго в ввалюте.
А после короны ваши орендаторы не сехали , не закрылись и не стали ныть об уменьшении платы ?
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Додано: Нед 26 лип, 2020 15:06
Zebra написав:
Пока что индекс банана указывает на продолжение роста.
Вам же уже говорили что в Эквадоре рекордный урожай бананов, они не успевают их собирать и продавать,скоро будут доплачивать если берешь бананы и сам забираешь , что бы не гнили на складах
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Додано: Нед 26 лип, 2020 15:10
greenozon написав: Игорь Алексеевич написав:
доход выше, чем банковский депозит, особенно какие ставки по делу сегодня в банках.
можете написати медіану (% річних) по вашій ком.нерухомості?
покупал одну из недвиг в начале 2006г. за 30 штук баксов. аренда тогда была 3 штуки баксов в мес. по курсу - сидел банк.
конец 2008. - кризис. январь 2009г. банк уходит. приходят др. арендаторы. оплачивают уже только в грн. фиксированно - 10тыс.грн в мес. просидели до начало 14 года. ушли. пришли третьи и по сег. день. аренда была от 13 тыс. грн. в мес в 14г. и до 20тыс.грн на сейчас.
стоимость недвигу, которую хотят сег. купить - предлагают 85 штук. у.е. сделка хоть завтра.
поэтому имея тогда только на руках 30 штук баксов вложил их в этот бизнес.
а вы считайте сами. главное я даволен.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 26 лип, 2020 15:13
yama написав:
А после короны ваши орендаторы не сехали , не закрылись и не стали ныть об уменьшении платы ?
нет как сидели, так и сидят. и работали с полузакрытой дверью и оплачивали без скидок. сделал только рестр., а именно аренду за один месяц. апрель разбил на два раза - июль, август.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 26 лип, 2020 15:20
zРадио написав:
Однокомнатный хрущ на пике стоил 120к, сегодня - максимум 40к. А его аренда - 0,25к в месяц.
Речь о Киеве 2008 года я так понимаю. Учитывая, что площадь 1к хруща в среднем 30 м2, то цена за квадрат 4куе. Вы сами верите в такое ? В Авизо видел хотелки лета 2008 года по 80 куе за 1к хрущ на Дарнице, но додумался ли кто-то выложить эти деньги в реальности - сомнительно.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 15:21
Игорь Алексеевич написав:
покупал одну из недвиг в начале 2006г. за 30 штук баксов. аренда тогда была 3 штуки баксов в мес. по курсу
greenozon написав: Игорь Алексеевич написав:
доход выше, чем банковский депозит, особенно какие ставки по делу сегодня в банках.
можете написати медіану (% річних) по вашій ком.нерухомості?
- сидел банк.
конец 2008. - кризис. январь 2009г. банк уходит. приходят др. арендаторы. оплачивают уже только в грн. фиксированно - 10тыс.грн в мес. просидели до начало 14 года. ушли. пришли третьи и по сег. день. аренда была от 13 тыс. грн. в мес в 14г. и до 20тыс.грн на сейчас.
стоимость недвигу, которую хотят сег. купить - предлагают 85 штук. у.е. сделка хоть завтра.
поэтому имея тогда только на руках 30 штук баксов вложил их в этот бизнес.
а вы считайте сами. главное я даволен.
Доходность в 10% в месяц ком. недвига - это скорее всего какая-то мутка либо через большие связи в фонде госимущества купленная.
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