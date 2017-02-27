Додано: Нед 26 лип, 2020 15:45

BIGor написав: Доходность в 10% в месяц ком. недвига - это скорее всего какая-то мутка либо через большие связи в фонде госимущества купленная. Доходность в 10% в месяц ком. недвига - это скорее всего какая-то мутка либо через большие связи в фонде госимущества купленная.

это же не ТЦ. обычная жилая кв в хорошем месте. её тогда один чудак ранее купил очень дёшево и продал мне. он в то своё врем скупил много квартир за бесценок и начал перепродавать.а я занимался торговлей и сидел в аренде. как раз начинался бум магазинов переделанных из кв. на первом этаже. как только начал делать ремонт под себя пришли представители банка и спросили не хочу ли я сдать в аренду. назвали стоимость аренды. сразу согласился, хотя с торговли в то время я имел в мес на 1 шт. больше. но подумал, что лучше меньше и на долго, чем .... хотя я уже и не помню что я тогда думал.тогда в доме было первое неж.пом. а сейчас весь дом под магазины на первом этаже.так и началась моя эпопея выкупать и сдавать в аренду.вначале квартиры, а потом уже и малые обьекты.