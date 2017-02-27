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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6074607560766077

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 203
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
53
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
102
Ніяких змін не очікую
16%
32
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 15:25

Молдова обошла Украину по последнему удельному экономическому показателю - ВВП на душу по паритету покупательской способности. С 2015-го года она уже опережала нас по показателю ВВП на душу в постоянных местных ценах (или просто ВВП на душу), однако с поправкой на разницу цен (тот самый ППС) отставала вплоть до 2019-го.

С публикацией же данных Всемирного Банка за 2019-й год, сомнительный титул самых бедных в Европе теперь официально наш :oops:

Зображення

https://data.worldbank.org/indicator/NY ... view=chart
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 15:26

  Игорь Алексеевич написав:покупал одну из недвиг в начале 2006г. за 30 штук баксов. аренда тогда была 3 штуки баксов в мес. по курсу - сидел банк.


Вы ничего не напутали с цифрами ?
Стоимость недвижимости окупается всего лишь за 10 арендных платежей ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 15:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:Мое мнение с точностью до наоборот разрешить свободное хождение и обращение евро и долларов на равне с грн, что бы в магазине можно было купить буханку хлеба за 40 евроцентов или за 12 грн на выбор, и штраф заплатить в евро, зарплату в евро и так далее полная равноправность грн долари евро во всех расчетах и три цены на ценнике в долларах евро и грн как хочешь так и плати


Здесь тогда появится новый вид ежедневного вангования курсов - по соотношению валютных ценников в АТБ. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 26 лип, 2020 15:34, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 15:33

  vladimir07 написав:
  zРадио написав:Однокомнатный хрущ на пике стоил 120к, сегодня - максимум 40к. А его аренда - 0,25к в месяц.


Речь о Киеве 2008 года я так понимаю. Учитывая, что площадь 1к хруща в среднем 30 м2, то цена за квадрат 4куе. Вы сами верите в такое ? В Авизо видел хотелки лета 2008 года по 80 куе за 1к хрущ на Дарнице, но додумался ли кто-то выложить эти деньги в реальности - сомнительно.


Нет, я говорю о полноценном хруще. Такими цены и были в 2008-м до обвала. А гостинки 30 м2, о которых вы завели речь, сейчас стоят не 40к, а до 30к. Вот пример:
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9508 ... nal_rank_2
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 15:35

  yama написав:
  Zebra написав:Пока что индекс банана указывает на продолжение роста.

Вам же уже говорили что в Эквадоре рекордный урожай бананов, они не успевают их собирать и продавать,скоро будут доплачивать если берешь бананы и сам забираешь , что бы не гнили на складах

Я это понимаю, личные наблюдения, не более.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 15:36

  vladimir07 написав:
  Игорь Алексеевич написав:покупал одну из недвиг в начале 2006г. за 30 штук баксов. аренда тогда была 3 штуки баксов в мес. по курсу - сидел банк.


Вы ничего не напутали с цифрами ?
Стоимость недвижимости окупается всего лишь за 10 арендных платежей ?


нет.
тогда начинался бум валютной ипотеки.
и банки повсюду открывали массово свои дополнительные отделения.
платили очень щедро и без задержок.
а ещё тогда кроме банков были кредитные спилки, которые тоже активно входили на рынок и тоже хорошо платили.
уже в марте 2007г. у меня были заказы от первого кредитного общества, привата, укргазбанка о аренде помещений со стоимостью аренды от 2300у.е. до 3000у.е. в мес.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 15:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  BIGor написав:Доходность в 10% в месяц ком. недвига - это скорее всего какая-то мутка либо через большие связи в фонде госимущества купленная.


это же не ТЦ. обычная жилая кв в хорошем месте. её тогда один чудак ранее купил очень дёшево и продал мне. он в то своё врем скупил много квартир за бесценок и начал перепродавать.
а я занимался торговлей и сидел в аренде. как раз начинался бум магазинов переделанных из кв. на первом этаже. как только начал делать ремонт под себя пришли представители банка и спросили не хочу ли я сдать в аренду. назвали стоимость аренды. сразу согласился, хотя с торговли в то время я имел в мес на 1 шт. больше. но подумал, что лучше меньше и на долго, чем .... хотя я уже и не помню что я тогда думал.
тогда в доме было первое неж.пом. а сейчас весь дом под магазины на первом этаже.
так и началась моя эпопея выкупать и сдавать в аренду.
вначале квартиры, а потом уже и малые обьекты. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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