Молдова обошла Украину по последнему удельному экономическому показателю - ВВП на душу по паритету покупательской способности. С 2015-го года она уже опережала нас по показателю ВВП на душу в постоянных местных ценах (или просто ВВП на душу), однако с поправкой на разницу цен (тот самый ППС) отставала вплоть до 2019-го.
С публикацией же данных Всемирного Банка за 2019-й год, сомнительный титул самых бедных в Европе теперь официально наш
yama написав:Мое мнение с точностью до наоборот разрешить свободное хождение и обращение евро и долларов на равне с грн, что бы в магазине можно было купить буханку хлеба за 40 евроцентов или за 12 грн на выбор, и штраф заплатить в евро, зарплату в евро и так далее полная равноправность грн долари евро во всех расчетах и три цены на ценнике в долларах евро и грн как хочешь так и плати
Здесь тогда появится новый вид ежедневного вангования курсов - по соотношению валютных ценников в АТБ.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 26 лип, 2020 15:34, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Однокомнатный хрущ на пике стоил 120к, сегодня - максимум 40к. А его аренда - 0,25к в месяц.
Речь о Киеве 2008 года я так понимаю. Учитывая, что площадь 1к хруща в среднем 30 м2, то цена за квадрат 4куе. Вы сами верите в такое ? В Авизо видел хотелки лета 2008 года по 80 куе за 1к хрущ на Дарнице, но додумался ли кто-то выложить эти деньги в реальности - сомнительно.
Игорь Алексеевич написав:покупал одну из недвиг в начале 2006г. за 30 штук баксов. аренда тогда была 3 штуки баксов в мес. по курсу - сидел банк.
Вы ничего не напутали с цифрами ? Стоимость недвижимости окупается всего лишь за 10 арендных платежей ?
нет. тогда начинался бум валютной ипотеки. и банки повсюду открывали массово свои дополнительные отделения. платили очень щедро и без задержок. а ещё тогда кроме банков были кредитные спилки, которые тоже активно входили на рынок и тоже хорошо платили. уже в марте 2007г. у меня были заказы от первого кредитного общества, привата, укргазбанка о аренде помещений со стоимостью аренды от 2300у.е. до 3000у.е. в мес.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
BIGor написав:Доходность в 10% в месяц ком. недвига - это скорее всего какая-то мутка либо через большие связи в фонде госимущества купленная.
это же не ТЦ. обычная жилая кв в хорошем месте. её тогда один чудак ранее купил очень дёшево и продал мне. он в то своё врем скупил много квартир за бесценок и начал перепродавать. а я занимался торговлей и сидел в аренде. как раз начинался бум магазинов переделанных из кв. на первом этаже. как только начал делать ремонт под себя пришли представители банка и спросили не хочу ли я сдать в аренду. назвали стоимость аренды. сразу согласился, хотя с торговли в то время я имел в мес на 1 шт. больше. но подумал, что лучше меньше и на долго, чем .... хотя я уже и не помню что я тогда думал. тогда в доме было первое неж.пом. а сейчас весь дом под магазины на первом этаже. так и началась моя эпопея выкупать и сдавать в аренду. вначале квартиры под неж., а потом уже и готовые малые торг. обьекты.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Qwerty написав:Он Петрові за всі його справи нічого немає, так з якого дива ці повинні щось робити, якщо порох цілих 5 років лише свій карман набивав!
Якщо "набивав" у рамках закону і платив податки, то молодець, що може за це бути? Матеріалізується чорна заздрість співвітчизників? Всі закидони потиху сходять на пси, ось і Роттердам, про який скільки тут на форумі писано, теж визнали цілком справедливою і підходящою методикою. Зе за неправдиві дані до декларації ніяк не відповідає, бо суд каже, що в нього президентський імунітет.
Zebra написав:К примеру купившие ее в 2007-2014 годах должны были номинально потерять.
потеряли НАВСЕГДА как раз многие свои сбережения в 14-15 году при банкопадах. А бетон стоял и давал прибыль. и главное не надо думать в чем держать свои сбережения или в грн. или в валюте. и не думать, или дома бомбануть могут или в банк неси тысячи баксов и потом думай - отдадут, какими купюрами или вообще начнётся мутняк с фином. а так сидят арендаторы, бетон стоит и уже годами приносит хороший буль буль и ням.. ням.
Теоретически и коммерческую недвигу можно потерять, например как в ЛДНР, или Крыму, или рейдерский захват, и т.п.
Но вы еще упомянули, что к тому же это трудо- и времязатраты, которые вы почему то не учитываете. Депозитчик может отдельно заниматься бизнесом или работать на дядю, пока его депозиты приносят ему доход.
А так получается, что вы тратите свое время и ресурсы и ни копейки за это не получаете, т.к. всю прибыль относите как профит от вложения в коммерческую недвигу, хотя по факту, оттуда нужно вычесть ваши трудо- и времязатраты.
И это еще не учитывая прочую амортизацию по недвижимости.
Зебра, якщо в Київ зайде влада Мордора, ти майнеш до Ельфії?