С публикацией же данных Всемирного Банка за 2019-й год, сомнительный титул самых бедных в Европе теперь официально наш
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 лип, 2020 15:25
Молдова обошла Украину по последнему удельному экономическому показателю - ВВП на душу по паритету покупательской способности. С 2015-го года она уже опережала нас по показателю ВВП на душу в постоянных местных ценах (или просто ВВП на душу), однако с поправкой на разницу цен (тот самый ППС) отставала вплоть до 2019-го.
С публикацией же данных Всемирного Банка за 2019-й год, сомнительный титул самых бедных в Европе теперь официально наш
Додано: Нед 26 лип, 2020 15:26
Додано: Нед 26 лип, 2020 15:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Здесь тогда появится новый вид ежедневного вангования курсов - по соотношению валютных ценников в АТБ.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 26 лип, 2020 15:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 26 лип, 2020 15:33
Нет, я говорю о полноценном хруще. Такими цены и были в 2008-м до обвала. А гостинки 30 м2, о которых вы завели речь, сейчас стоят не 40к, а до 30к. Вот пример:
Додано: Нед 26 лип, 2020 15:35
Я это понимаю, личные наблюдения, не более.
Додано: Нед 26 лип, 2020 15:36
нет.
тогда начинался бум валютной ипотеки.
и банки повсюду открывали массово свои дополнительные отделения.
платили очень щедро и без задержок.
а ещё тогда кроме банков были кредитные спилки, которые тоже активно входили на рынок и тоже хорошо платили.
уже в марте 2007г. у меня были заказы от первого кредитного общества, привата, укргазбанка о аренде помещений со стоимостью аренды от 2300у.е. до 3000у.е. в мес.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Нед 26 лип, 2020 15:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
это же не ТЦ. обычная жилая кв в хорошем месте. её тогда один чудак ранее купил очень дёшево и продал мне. он в то своё врем скупил много квартир за бесценок и начал перепродавать.
а я занимался торговлей и сидел в аренде. как раз начинался бум магазинов переделанных из кв. на первом этаже. как только начал делать ремонт под себя пришли представители банка и спросили не хочу ли я сдать в аренду. назвали стоимость аренды. сразу согласился, хотя с торговли в то время я имел в мес на 1 шт. больше. но подумал, что лучше меньше и на долго, чем .... хотя я уже и не помню что я тогда думал.
тогда в доме было первое неж.пом. а сейчас весь дом под магазины на первом этаже.
так и началась моя эпопея выкупать и сдавать в аренду.
вначале квартиры под неж., а потом уже и готовые малые торг. обьекты.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Нед 26 лип, 2020 15:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Якщо "набивав" у рамках закону і платив податки, то молодець, що може за це бути? Матеріалізується чорна заздрість співвітчизників? Всі закидони потиху сходять на пси, ось і Роттердам, про який скільки тут на форумі писано, теж визнали цілком справедливою і підходящою методикою.
Зе за неправдиві дані до декларації ніяк не відповідає, бо суд каже, що в нього президентський імунітет.
Цікаво, що буде за другий квартал і далі. Подивимся, що буде в кишенях українців.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 26 лип, 2020 17:15
Зебра, якщо в Київ зайде влада Мордора, ти майнеш до Ельфії?
Хоча ще 28 років тому Мордор тут був, пережили.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 26 лип, 2020 17:36
Да, да, прямо никто
По 2-3 поста за девальвацию в день
Ты сам графики выкладываешь какие-то
Но ведь для тебя - это просто спор. Без привязки к действительности
Потому что, в реальности - ты против девальвации. А на словах - Лев Толстой
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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