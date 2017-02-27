Подруга из Италии на мой день рождения отправила мне деньги на подарок - в валюте, - рассказала Елена Кравчун. - Перевод оплатила тоже она - это ведь подарок, поэтому она не хотела перекладывать на меня комиссию. Я выбрала - на свою голову - для получения подарка "Ощадбанк". Когда я подала код перевода, мне заявили, что для получения суммы в валюте я обязана оформить у них страховку, за которую должна заплатить 150 гривен. Поскольку у меня уже есть страховка, их услуга мне не была нужна. О чем я тут же сообщила. Но мне навязывали эту страховку, заявляя, что без нее я не получу перевод. Но самой неадекватной была их фраза: "Вдруг вы получите деньги, выйдете из банка, а на вас кто-то нападет!"Решить вопрос на месте у Елены не получилось даже после того, как она вызвала директора отделения банка.- Перевод тоже отказались выдать, сообщив, что им нужно три, а лучше пять банковских дней, чтобы получить незначительную сумму в валюте, - продолжает Елена. - Стало понятно, что в этот день банальную процедуру получения собственного перевода мне не совершить. Я пришла в то же отделение спустя три дня, в субботу, 11 июля. Мне снова заявили, что я не получу перевод, пока не оформлю страховку. Согласитесь, прямой шантаж и вымогательство в государственном банке! Еще и с комментарием о том, что на меня вдруг могут напасть после выхода из отделения с деньгами! На мои звонки на горячую линию "Ощадбанка" никто не отвечал, хотя на их сайте указано, что колл-центр работает круглосуточно, без выходных. Я вынуждена была оформить страховку. Кассир "заботливо" сообщила мне, что взяла с меня за страховку не 150, а 50 гривен. Когда мне выдали страховой лист, я прочитала и обалдела! Меня застраховали от перелома ног!