Qwerty написав:.. Курс був 27,72, мені сподобався і я підійшов до каси і запитую - візьмете таку суму... Відповідь трішки мене здивувала - візьмемо, але якщо ви придбаєте у нас страховий поліс на 150 гривень! Далі на моє здивування для чого він мені, касир почала аргументовано мені пояснювати як добре бути з таким полісом! Принципово пішов в інший банк і поміняв по 27,65... Добре, що квитки в кіно чи канцтовари не запропонували!
как-то тупо получилось: было бы примерно столько же гривны и страховка, а так только гривна
При умові, що така сума >2143$, а якщо менша, то гривні було би менше + страх.
БесаОщад нав'язує страховки при різних зручних для них випадках:
Подруга из Италии на мой день рождения отправила мне деньги на подарок - в валюте, - рассказала Елена Кравчун. - Перевод оплатила тоже она - это ведь подарок, поэтому она не хотела перекладывать на меня комиссию. Я выбрала - на свою голову - для получения подарка "Ощадбанк". Когда я подала код перевода, мне заявили, что для получения суммы в валюте я обязана оформить у них страховку, за которую должна заплатить 150 гривен. Поскольку у меня уже есть страховка, их услуга мне не была нужна. О чем я тут же сообщила. Но мне навязывали эту страховку, заявляя, что без нее я не получу перевод. Но самой неадекватной была их фраза: "Вдруг вы получите деньги, выйдете из банка, а на вас кто-то нападет!"
Решить вопрос на месте у Елены не получилось даже после того, как она вызвала директора отделения банка.
- Перевод тоже отказались выдать, сообщив, что им нужно три, а лучше пять банковских дней, чтобы получить незначительную сумму в валюте, - продолжает Елена. - Стало понятно, что в этот день банальную процедуру получения собственного перевода мне не совершить. Я пришла в то же отделение спустя три дня, в субботу, 11 июля. Мне снова заявили, что я не получу перевод, пока не оформлю страховку. Согласитесь, прямой шантаж и вымогательство в государственном банке! Еще и с комментарием о том, что на меня вдруг могут напасть после выхода из отделения с деньгами! На мои звонки на горячую линию "Ощадбанка" никто не отвечал, хотя на их сайте указано, что колл-центр работает круглосуточно, без выходных. Я вынуждена была оформить страховку. Кассир "заботливо" сообщила мне, что взяла с меня за страховку не 150, а 50 гривен. Когда мне выдали страховой лист, я прочитала и обалдела! Меня застраховали от перелома ног! https://kp.ua/economics/672812-kak-yzbe ... ho-servysa
Думаю, что коронакризис - переломный момент для пост-индустриальных экономик, когда с одной стороны на улице оказались миллионы людей, которым нужно за что-то жить, а с другой - делать это выплачивая им базовый доход более эффективно и дешево, нежели искусственным образом восстанавливать их неэффективные рабочие места.
Ведь по сути, с локдауном были утрачены именно неэффективные "олдскульные" рабочие места - те, которые нельзя виртуализировать, и в которых не нуждается виртуализированное общество.
PS: естественно, не имеется в виду авиация, которую директивно запретили. Но, например, оффлайн-ритейл. который умирает сам по себе - де факто, экономический оверхед, смерть которого кризис просто приблизил...
Пусть Маск покатается по индейским резервациям и посмотрит, что получается, когда народ получает базовый доход. Там это давно, только называют это рентой. Не вижу смысла ставить новые эксперименты, когда меняется название явления. Там, как правило, очень бедные города с беспробудно бухающим населением.
Игорь Алексеевич написав:а так сидят арендаторы, бетон стоит и уже годами приносит хороший буль буль и ням.. ням.
Однокомнатный хрущ на пике стоил 120к, сегодня - максимум 40к. А его аренда - 0,25к в месяц. Ну пусть в среднем за 12 лет будет 0,35к (за счет периода, когда доллар стоил 8 грн). Итого общий арендный доход 50к + стоимость актива 40к. Чистая потеря кэша даже без учета дисконтирования - 30к. А если взять среднюю банковскую доходность 5% годовых (которую на этом периоде легко можно было получить в стабильном банке), то упущенная выгода составит 125к!!!
Так что не рассуждайте так огульно о "хорошем ням-ням" на бетоне. Чтобы его получить, необходимо и правильно войти, и правильно выйти!
PS: с коммерческим бетоном математике будет плюс-минус та же, просто на примере жилья ее легче показать
Больше треша ниже цены.Сейчас уже можно присматриваться,но брать рановато,доллар ещё дешёвый,осенью движ и на валютном рынке и на недвиге,акции застройщиков жирнее,продаваны мягче и податливее.Зробымо 73% разом
Сибарит написав:Пусть Маск покатается по индейским резервациям и посмотрит, что получается, когда народ получает базовый доход. Там это давно, только называют это рентой. Не вижу смысла ставить новые эксперименты, когда меняется название явления. Там, как правило, очень бедные города с беспробудно бухающим населением.
Засунуть негров в резервации предложив базовый доход как индейцам - это лучше, чем те погромы которые они устроили из за негра-уголовника.
Сибарит написав:Пусть Маск покатается по индейским резервациям и посмотрит, что получается, когда народ получает базовый доход. Там это давно, только называют это рентой. Не вижу смысла ставить новые эксперименты, когда меняется название явления. Там, как правило, очень бедные города с беспробудно бухающим населением.
Засунуть негров в резервации предложив базовый доход как индейцам - это лучше, чем те погромы которые они устроили из за негра-уголовника.
Негры - не индейцы. Они и базовый доход схавают, и бунты против "угнетателей" продолжат. Штатам нужно признать чудовищной ошибкой завоз кораблями "черного дерева", и восстановить историческую справедливость, вернув потомков на родной им материк.
goldfinger написав:Больше треша ниже цены.Сейчас уже можно присматриваться,но брать рановато,доллар ещё дешёвый,осенью движ и на валютном рынке и на недвиге,акции застройщиков жирнее,продаваны мягче и податливее.Зробымо 73% разом
Всецело согласен. Только считаю, что и осенью будет рановато брать. Разве что близкую к сдаче первичку в случае глубокой девальвации гривны. Коронакризис, приправленный шмыганомикой, будет долго мордовать пересичных, а с учетом инертности рынка недвиги, ценовое дно не будет достигнуто в 2020-м. Возможно, в 2021-м, но скорее всего - в 2022-м (в прошлый кризис - в 2016-м, на 3-й год от его начала)
Сибарит написав:Пусть Маск покатается по индейским резервациям и посмотрит, что получается, когда народ получает базовый доход. Там это давно, только называют это рентой. Не вижу смысла ставить новые эксперименты, когда меняется название явления. Там, как правило, очень бедные города с беспробудно бухающим населением.
Все так. Но что было бы с индейским населением без этой ренты? Скальпы с белых бы снимали? Не буду дальше развивать этот пассаж нетолерантности, но отвечая себе на вопрос БОДа, сравнивал кейсы как будет с ним vs как будет без него, а не как есть vs как должно быть по-справедливости
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 26 лип, 2020 19:09, всього редагувалось 1 раз.