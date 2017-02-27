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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6076607760786079

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 203
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
53
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
102
Ніяких змін не очікую
16%
32
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 19:33

  Nazarkino написав:https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/respublikancy-27-iyulya-predstavyat-plan-stimuliruyushchikh-mer-na-$1-trln-glava-minfina-ssha-1029431166

єврик на 1.2 :?:


сам ламаю голову, чи не варто на поточних рівнях перейти трішки з долара в євро :?
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 19:55

  vovamuha007 написав:сам ламаю голову, чи не варто на поточних рівнях перейти трішки з долара в євро

Імхо.на сьогоднішних реаліях мабуть вже запізно.
Завидую америкосам, захотіли надрукували трлн бумаг,а це на хвилиночку футбольне поле висотою 10м і нічого)))

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 20:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Nazarkino написав:Завидую америкосам, захотіли надрукували трлн бумаг,а це на хвилиночку футбольне поле висотою 10м і нічого)))


Ніхто не надрукує трлн паперами, тільки цифри зміняться на електронних рахунках.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 20:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ой+ написав:
  Nazarkino написав:Завидую америкосам, захотіли надрукували трлн бумаг,а це на хвилиночку футбольне поле висотою 10м і нічого)))


Ніхто не надрукує трлн паперами, тільки цифри зміняться на електронних рахунках.


Республиканская партия США предлагает направить еще $1 трлн на поддержку экономики в условиях кризиса из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, заявил министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox News.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 20:11

  vovamuha007 написав:
  Nazarkino написав:https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/respublikancy-27-iyulya-predstavyat-plan-stimuliruyushchikh-mer-na-$1-trln-glava-minfina-ssha-1029431166

єврик на 1.2 :?:


сам ламаю голову, чи не варто на поточних рівнях перейти трішки з долара в євро :?

давно пора было еще при 1,14
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 20:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Республиканская партия США предлагает направить еще $1 трлн на поддержку экономики


Так не траками ж повезуть по типу Януковоч камазами - все зроблять віртуально-електронно.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 20:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ой+ написав:
  freeze написав:Республиканская партия США предлагает направить еще $1 трлн на поддержку экономики


Так не траками ж повезуть по типу Януковоч камазами - все зроблять віртуально-електронно.


КАМАЗы оказались образным фейком.
Скорее тоже виртуально-электронно ушло.
freeze
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  #<1 ... 6076607760786079
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