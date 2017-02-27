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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 лип, 2020 19:55
vovamuha007 написав:
сам ламаю голову, чи не варто на поточних рівнях перейти трішки з долара в євро
Імхо.на сьогоднішних реаліях мабуть вже запізно.
Завидую америкосам, захотіли надрукували трлн бумаг,а це на хвилиночку футбольне поле висотою 10м і нічого)))*Відправлено з Чату
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Nazarkino
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Додано: Нед 26 лип, 2020 20:07
Nazarkino написав:
Завидую америкосам, захотіли надрукували трлн бумаг,а це на хвилиночку футбольне поле висотою 10м і нічого)))
Ніхто не надрукує трлн паперами, тільки цифри зміняться на електронних рахунках.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 20:09
Ой+ написав: Nazarkino написав:
Завидую америкосам, захотіли надрукували трлн бумаг,а це на хвилиночку футбольне поле висотою 10м і нічого)))
Ніхто не надрукує трлн паперами, тільки цифри зміняться на електронних рахунках.
Республиканская партия США предлагает направить еще $1 трлн на поддержку экономики в условиях кризиса из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, заявил министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox News.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 20:11
vovamuha007 написав: Nazarkino написав:
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/respublikancy-27-iyulya-predstavyat-plan-stimuliruyushchikh-mer-na-$1-trln-glava-minfina-ssha-1029431166
єврик на 1.2
сам ламаю голову, чи не варто на поточних рівнях перейти трішки з долара в євро
давно пора было еще при 1,14
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Нед 26 лип, 2020 20:11
freeze написав:
Республиканская партия США предлагает направить еще $1 трлн на поддержку экономики
Так не траками ж повезуть по типу Януковоч камазами - все зроблять віртуально-електронно.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 20:23
Ой+ написав: freeze написав:
Республиканская партия США предлагает направить еще $1 трлн на поддержку экономики
Так не траками ж повезуть по типу Януковоч камазами - все зроблять віртуально-електронно.
КАМАЗы оказались образным фейком.
Скорее тоже виртуально-электронно ушло.
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