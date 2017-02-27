Додано: Нед 26 лип, 2020 20:27

Zebra написав: Засунуть негров в резервации предложив базовый доход как индейцам - это лучше, чем те погромы которые они устроили из за негра-уголовника. Засунуть негров в резервации предложив базовый доход как индейцам - это лучше, чем те погромы которые они устроили из за негра-уголовника.

zРадио написав: но отвечая себе на вопрос БОДа, сравнивал кейсы как будет с ним vs как будет без него, а не как есть vs как должно быть по-справедливости но отвечая себе на вопрос БОДа, сравнивал кейсы как будет с ним vs как будет без него, а не как есть vs как должно быть по-справедливости

Начнем с того, что индейцев в резервации никто не засовывал. За племенами закрепили право собственности на часть земель, где они раньше жили (или не совсем тех), закрепили за ними право получать ренту со всего бизнеса, который находится на их землях, Также им разрешили открывать казино и освободили от уплаты налогов в качестве извинения за былые притеснения. Бизнес, даже безналоговый ведут немногие. Большинство бизнесов - казино, дешевые за счет отсутствия налогов заправки у больших трасс и торговля сувенирами индейской тематики, разбавленной ковбойской (похоже, китайские производители не очень видят разницу).Любой может оттуда уехать и жить, как все белые люди.С неграми ситуация другая, но принципиально схожая. Те, кто не хочет работать и не принимают общепринятый образ жизни, это далеко не все, селятся компактно большими районами в крупных городах, где большинство живет на пособия - еще одно название шаровых денег. Это еще один состоявшийся эксперимент на ту же тему, но в другом антураже. Результат еще хуже. И погромы, в основном, устраивают именно эти обитатели негритянских резерваций, которые получают безусловный доход - пособие.Идея откупаться от маргиналов многократно показала свою пагубность - им всегда мало.Я тоже пытаюсь сравнивать кейсы, причем беру кейсы уже известные, а не предполагаемые. А справедливость вообще нельзя серьезно обсуждать - она у каждого своя.ЗЫ В этих моих рассуждениях нет ни капли расизма. Это сравнение общин, где принято зарабатывать и где живут на подачки. Я пытаюсь иллюстрировать пагубность идеи безусловного дохода.Впрочем, толерантность уже доходит и до такого: "Хватит работать - этим Вы оскорбляете чувства лентяев"