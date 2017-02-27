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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 лип, 2020 19:55
vovamuha007 написав:
сам ламаю голову, чи не варто на поточних рівнях перейти трішки з долара в євро
Імхо.на сьогоднішних реаліях мабуть вже запізно.
Завидую америкосам, захотіли надрукували трлн бумаг,а це на хвилиночку футбольне поле висотою 10м і нічого)))*Відправлено з Чату
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Nazarkino
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Додано: Нед 26 лип, 2020 20:07
Nazarkino написав:
Завидую америкосам, захотіли надрукували трлн бумаг,а це на хвилиночку футбольне поле висотою 10м і нічого)))
Ніхто не надрукує трлн паперами, тільки цифри зміняться на електронних рахунках.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Нед 26 лип, 2020 20:09
Ой+ написав: Nazarkino написав:
Завидую америкосам, захотіли надрукували трлн бумаг,а це на хвилиночку футбольне поле висотою 10м і нічого)))
Ніхто не надрукує трлн паперами, тільки цифри зміняться на електронних рахунках.
Республиканская партия США предлагает направить еще $1 трлн на поддержку экономики в условиях кризиса из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, заявил министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox News.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 20:11
vovamuha007 написав: Nazarkino написав:
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/respublikancy-27-iyulya-predstavyat-plan-stimuliruyushchikh-mer-na-$1-trln-glava-minfina-ssha-1029431166
єврик на 1.2
сам ламаю голову, чи не варто на поточних рівнях перейти трішки з долара в євро
давно пора было еще при 1,14
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Нед 26 лип, 2020 20:11
freeze написав:
Республиканская партия США предлагает направить еще $1 трлн на поддержку экономики
Так не траками ж повезуть по типу Януковоч камазами - все зроблять віртуально-електронно.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 20:23
Ой+ написав: freeze написав:
Республиканская партия США предлагает направить еще $1 трлн на поддержку экономики
Так не траками ж повезуть по типу Януковоч камазами - все зроблять віртуально-електронно.
КАМАЗы оказались образным фейком.
Скорее тоже виртуально-электронно ушло.
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freeze
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Додано: Нед 26 лип, 2020 20:27
Zebra написав:
Засунуть негров в резервации предложив базовый доход как индейцам - это лучше, чем те погромы которые они устроили из за негра-уголовника.
Начнем с того, что индейцев в резервации никто не засовывал. За племенами закрепили право собственности на часть земель, где они раньше жили (или не совсем тех), закрепили за ними право получать ренту со всего бизнеса, который находится на их землях, Также им разрешили открывать казино и освободили от уплаты налогов в качестве извинения за былые притеснения. Бизнес, даже безналоговый ведут немногие. Большинство бизнесов - казино, дешевые за счет отсутствия налогов заправки у больших трасс и торговля сувенирами индейской тематики, разбавленной ковбойской (похоже, китайские производители не очень видят разницу).
Любой может оттуда уехать и жить, как все белые люди.
С неграми ситуация другая, но принципиально схожая. Те, кто не хочет работать и не принимают общепринятый образ жизни, это далеко не все, селятся компактно большими районами в крупных городах, где большинство живет на пособия - еще одно название шаровых денег. Это еще один состоявшийся эксперимент на ту же тему, но в другом антураже. Результат еще хуже. И погромы, в основном, устраивают именно эти обитатели негритянских резерваций, которые получают безусловный доход - пособие.
Идея откупаться от маргиналов многократно показала свою пагубность - им всегда мало.
zРадио написав:
но отвечая себе на вопрос БОДа, сравнивал кейсы как будет с ним vs как будет без него, а не как есть vs как должно быть по-справедливости
Я тоже пытаюсь сравнивать кейсы, причем беру кейсы уже известные, а не предполагаемые. А справедливость вообще нельзя серьезно обсуждать - она у каждого своя.
ЗЫ В этих моих рассуждениях нет ни капли расизма. Это сравнение общин, где принято зарабатывать и где живут на подачки. Я пытаюсь иллюстрировать пагубность идеи безусловного дохода.
Впрочем, толерантность уже доходит и до такого: "Хватит работать - этим Вы оскорбляете чувства лентяев"
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Додано: Нед 26 лип, 2020 20:55
Сибарит написав: Zebra написав:
Засунуть негров в резервации предложив базовый доход как индейцам - это лучше, чем те погромы которые они устроили из за негра-уголовника.
Начнем с того, что индейцев в резервации никто не засовывал. За племенами закрепили право собственности на часть земель, где они раньше жили (или не совсем тех), закрепили за ними право получать ренту со всего бизнеса, который находится на их землях, Также им разрешили открывать казино и освободили от уплаты налогов в качестве извинения за былые притеснения. Бизнес, даже безналоговый ведут немногие. Большинство бизнесов - казино, дешевые за счет отсутствия налогов заправки у больших трасс и торговля сувенирами индейской тематики, разбавленной ковбойской (похоже, китайские производители не очень видят разницу).
Любой может оттуда уехать и жить, как все белые люди.
С неграми ситуация другая, но принципиально схожая. Те, кто не хочет работать и не принимают общепринятый образ жизни, это далеко не все, селятся компактно большими районами в крупных городах, где большинство живет на пособия - еще одно название шаровых денег. Это еще один состоявшийся эксперимент на ту же тему, но в другом антураже. Результат еще хуже. И погромы, в основном, устраивают именно эти обитатели негритянских резерваций, которые получают безусловный доход - пособие.
Идея откупаться от маргиналов многократно показала свою пагубность - им всегда мало.
zРадио написав:
но отвечая себе на вопрос БОДа, сравнивал кейсы как будет с ним vs как будет без него, а не как есть vs как должно быть по-справедливости
Я тоже пытаюсь сравнивать кейсы, причем беру кейсы уже известные, а не предполагаемые. А справедливость вообще нельзя серьезно обсуждать - она у каждого своя.
ЗЫ В этих моих рассуждениях нет ни капли расизма. Это сравнение общин, где принято зарабатывать и где живут на подачки. Я пытаюсь иллюстрировать пагубность идеи безусловного дохода.
Впрочем, толерантность уже доходит и до такого: "Хватит работать - этим Вы оскорбляете чувства лентяев"
а якщо вони не хочуть робити ні задурно, ні за гроші, а вести життя як їх діди: що природа послала, те і маємо : впав кокос - Бог послав їжу, не впав - голодуємо, або полюємо (можна і на інших гомосапіенс).
А так БОД хоч дає якесь послабленння.
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Нед 26 лип, 2020 21:12
Nazarkino написав:
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/respublikancy-27-iyulya-predstavyat-plan-stimuliruyushchikh-mer-na-$1-trln-glava-minfina-ssha-1029431166
єврик на 1.2
где прогноз на 1.2 ? это точно? тариться онлайн на все?
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