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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 лип, 2020 21:53
правильно, чем быстрее задушат чпшников, тем быстрее пойдут реформы
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Grand Touring
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Додано: Нед 26 лип, 2020 22:04
Grand Touring написав: flyman написав:
тобто без ніяконо перехідного періоду "зроблять разом Долярчиків"
правильно, чем быстрее задушат чпшников, тем быстрее пойдут реформы
Простите за тупость, а какие именно реформы пойдут быстрее после удушения чпшников
Приведите хотя бы пару примеров, а то я теряюсь в догадках
Медична реформа? Освітня? Судова? Податкова? Пенсійна?
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fler
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Додано: Нед 26 лип, 2020 22:05
Grand Touring написав:правильно, чем быстрее задушат чпшников, тем быстрее пойдут реформы
Смешно
ЧПшники мешают всем реформам.
Как однажды сказал прошлый президент в разговоре с председателем комиссии по ценным бумагам:
"Бл..., где тебе, Тимур, реформы не хватает?"
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Додано: Нед 26 лип, 2020 22:25
fler написав: Grand Touring написав: flyman написав:
тобто без ніяконо перехідного періоду "зроблять разом Долярчиків"
правильно, чем быстрее задушат чпшников, тем быстрее пойдут реформы
Простите за тупость, а какие именно реформы пойдут быстрее после удушения чпшников
Приведите хотя бы пару примеров, а то я теряюсь в догадках
Медична реформа? Освітня? Судова? Податкова? Пенсійна?
Реформы цен. Можно будет цены поднимать, альтернатив не будет - все будут брать хлеб и соль по той цене, которую установит олигарх-монополист. Пока есть фопы это мешает проведению реформ - фопы демпингуют и ставят цены ниже...
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Додано: Нед 26 лип, 2020 22:29
fler написав: Grand Touring написав: flyman написав:
тобто без ніяконо перехідного періоду "зроблять разом Долярчиків"
правильно, чем быстрее задушат чпшников, тем быстрее пойдут реформы
Простите за тупость, а какие именно реформы пойдут быстрее после удушения чпшников
Приведите хотя бы пару примеров, а то я теряюсь в догадках
Медична реформа? Освітня? Судова? Податкова? Пенсійна?
лошпиндяи чпшники раскормили своими налогами коррупционеров и квазикоррупционеров (тех кто получает необоснованно экономике высокую зп на госдолжности).
Когда чпшник отдает последние деньги на есв, еп, зарплату, аренду и другие платежи, а себе оставляет самую малость и продолжает работать -тогда он вводит в заблуждение госчиновников, которые думаю, что у него все хорошо и высокие теневые доходы. А если он вводит в заблуждение, кто чпшник тогда? Самый элементарный аферист и лох, который должен быть наказан рро и в последующем ндс 20% на продажи через это рро
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Grand Touring
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