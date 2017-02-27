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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6077607860796080

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 204
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
54
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
102
Ніяких змін не очікую
16%
32
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 21:53

  flyman написав:
  pesikot написав:С 1 августа внедряются программные РРО
Ви зробили це разом

так там зразу і штрафи зроблені "по новому"

https://news.finance.ua/ua/news/-/474756/z-1-serpnya-diyatymut-novi-shtrafy-za-porushennya-v-sferi-rro

тобто без ніяконо перехідного періоду "зроблять разом Долярчиків"
правильно, чем быстрее задушат чпшников, тем быстрее пойдут реформы
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 22:04

  Grand Touring написав:
  flyman написав:тобто без ніяконо перехідного періоду "зроблять разом Долярчиків"
правильно, чем быстрее задушат чпшников, тем быстрее пойдут реформы

Простите за тупость, а какие именно реформы пойдут быстрее после удушения чпшников :?: Приведите хотя бы пару примеров, а то я теряюсь в догадках :roll:
Медична реформа? Освітня? Судова? Податкова? Пенсійна?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 22:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Grand Touring написав:правильно, чем быстрее задушат чпшников, тем быстрее пойдут реформы


Смешно
ЧПшники мешают всем реформам.
Как однажды сказал прошлый президент в разговоре с председателем комиссии по ценным бумагам:
"Бл..., где тебе, Тимур, реформы не хватает?"
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 22:25

  fler написав:
  Grand Touring написав:
  flyman написав:тобто без ніяконо перехідного періоду "зроблять разом Долярчиків"
правильно, чем быстрее задушат чпшников, тем быстрее пойдут реформы

Простите за тупость, а какие именно реформы пойдут быстрее после удушения чпшников :?: Приведите хотя бы пару примеров, а то я теряюсь в догадках :roll:
Медична реформа? Освітня? Судова? Податкова? Пенсійна?


Реформы цен. Можно будет цены поднимать, альтернатив не будет - все будут брать хлеб и соль по той цене, которую установит олигарх-монополист. Пока есть фопы это мешает проведению реформ - фопы демпингуют и ставят цены ниже...
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 22:29

  fler написав:
  Grand Touring написав:
  flyman написав:тобто без ніяконо перехідного періоду "зроблять разом Долярчиків"
правильно, чем быстрее задушат чпшников, тем быстрее пойдут реформы

Простите за тупость, а какие именно реформы пойдут быстрее после удушения чпшников :?: Приведите хотя бы пару примеров, а то я теряюсь в догадках :roll:
Медична реформа? Освітня? Судова? Податкова? Пенсійна?
лошпиндяи чпшники раскормили своими налогами коррупционеров и квазикоррупционеров (тех кто получает необоснованно экономике высокую зп на госдолжности).

Когда чпшник отдает последние деньги на есв, еп, зарплату, аренду и другие платежи, а себе оставляет самую малость и продолжает работать -тогда он вводит в заблуждение госчиновников, которые думаю, что у него все хорошо и высокие теневые доходы. А если он вводит в заблуждение, кто чпшник тогда? Самый элементарный аферист и лох, который должен быть наказан рро и в последующем ндс 20% на продажи через это рро
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 00:16

  vovamuha007 написав:
  Nazarkino написав:https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/respublikancy-27-iyulya-predstavyat-plan-stimuliruyushchikh-mer-na-$1-trln-glava-minfina-ssha-1029431166

єврик на 1.2 :?:


сам ламаю голову, чи не варто на поточних рівнях перейти трішки з долара в євро :?

А Европа, думаете, будет сидеть, сложа руки, и не печатать свой фиат?
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 07:28

  sergikkc007 написав:Еврик продолжает укрепляться - 1,7
на момент)

1.17
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