flyman написав:тобто без ніяконо перехідного періоду "зроблять разом Долярчиків"
правильно, чем быстрее задушат чпшников, тем быстрее пойдут реформы
Простите за тупость, а какие именно реформы пойдут быстрее после удушения чпшников Приведите хотя бы пару примеров, а то я теряюсь в догадках Медична реформа? Освітня? Судова? Податкова? Пенсійна?
Реформы цен. Можно будет цены поднимать, альтернатив не будет - все будут брать хлеб и соль по той цене, которую установит олигарх-монополист. Пока есть фопы это мешает проведению реформ - фопы демпингуют и ставят цены ниже...
flyman написав:тобто без ніяконо перехідного періоду "зроблять разом Долярчиків"
правильно, чем быстрее задушат чпшников, тем быстрее пойдут реформы
Простите за тупость, а какие именно реформы пойдут быстрее после удушения чпшников Приведите хотя бы пару примеров, а то я теряюсь в догадках Медична реформа? Освітня? Судова? Податкова? Пенсійна?
лошпиндяи чпшники раскормили своими налогами коррупционеров и квазикоррупционеров (тех кто получает необоснованно экономике высокую зп на госдолжности).
Когда чпшник отдает последние деньги на есв, еп, зарплату, аренду и другие платежи, а себе оставляет самую малость и продолжает работать -тогда он вводит в заблуждение госчиновников, которые думаю, что у него все хорошо и высокие теневые доходы. А если он вводит в заблуждение, кто чпшник тогда? Самый элементарный аферист и лох, который должен быть наказан рро и в последующем ндс 20% на продажи через это рро
sergikkc007 написав:Еврик продолжает укрепляться - 1,7 на момент)
1.17
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