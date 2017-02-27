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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6078607960806081

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 204
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
54
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
102
Ніяких змін не очікую
16%
32
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 09:25

  p_vovk74 написав:Зображення
Мнение интересное (тем более - от интересного человека), но нуждается в проверке на практике.
Ждем, смотрим.

Сьогодні судний день? :shock: :shock: :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 09:29

9-15:
Харьков 27.77 - 27.84,
большинство курсов наличного доллара: 27.75..27.77 - 27.85 (ПОВ, опт)

Сумы 27.70 - 27.80
Полтава 27.71..27.73 - 27.80

В выходные дни: Харьков 26.75..26.78 - 27.85, Сумы 27.65..27.70 - 27.80..27.85,
Полтава 27.70..26.77 - 27.84..27.87. Курс снизился по сравнению с вечером пятницы.

PS. За горами или нет.. Точно известно только то, что лучше гор могут быть только горы.
Востаннє редагувалось Patrick в Пон 27 лип, 2020 09:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 09:35

Изменение наличного курса доллара за 4 недели:
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Patrick
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 09:37

Золото улетело - 1930 в моменте было 1938

Вашингтон приказал закрыть консульство Китая в Хьюстоне, что заставило Пекин отреагировать натурой, закрыв консульство США в Чэнду.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 09:52

  1472580369 написав:
  p_vovk74 написав:Зображення
Мнение интересное (тем более - от интересного человека), но нуждается в проверке на практике.
Ждем, смотрим.

Сьогодні судний день? :shock: :shock: :shock:

сьогодні другий день після погашення зелених кредиток
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:00

  Patrick написав:9-15:
Харьков 27.77 - 27.84,
большинство курсов наличного доллара: 27.75..27.77 - 27.85 (ПОВ, опт)

Сумы 27.70 - 27.80
Полтава 27.71..27.73 - 27.80

В выходные дни: Харьков 26.75..26.78 - 27.85, Сумы 27.65..27.70 - 27.80..27.85,
Полтава 27.70..26.77 - 27.84..27.87. Курс снизился по сравнению с вечером пятницы.

PS. За горами или нет.. Точно известно только то, что лучше гор могут быть только горы.

хто злив ПА28+ пригодуватися на відкуп
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:02

В пятницу нерезы ничего не продавали, но курс повышался.

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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:04

  flyman написав:хто злив ПА28+ пригодуватися на відкуп

27.45-27.50 оце хороші цифри на відкуп

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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  #<1 ... 6078607960806081
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