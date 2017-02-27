|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 лип, 2020 09:25
-
1472580369
-
-
- Повідомлень: 36
- З нами з: 15.03.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 лип, 2020 09:29
9-15:
Харьков 27.77 - 27.84,
большинство курсов наличного доллара: 27.75..27.77 - 27.85 (ПОВ, опт)
Сумы 27.70 - 27.80
Полтава 27.71..27.73 - 27.80
В выходные дни: Харьков 26.75..26.78 - 27.85, Сумы 27.65..27.70 - 27.80..27.85,
Полтава 27.70..26.77 - 27.84..27.87. Курс снизился по сравнению с вечером пятницы.
PS. За горами или нет.. Точно известно только то, что лучше гор могут быть только горы.
Востаннє редагувалось Patrick
в Пон 27 лип, 2020 09:41, всього редагувалось 1 раз.
-
Patrick
-
-
- Повідомлень: 938
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 1542 раз.
- Подякували: 1027 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 27 лип, 2020 09:35
Изменение наличного курса доллара за 4 недели:
-
Patrick
-
-
- Повідомлень: 938
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 1542 раз.
- Подякували: 1027 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 27 лип, 2020 09:37
Золото улетело - 1930 в моменте было 1938
Вашингтон приказал закрыть консульство Китая в Хьюстоне, что заставило Пекин отреагировать натурой, закрыв консульство США в Чэнду.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 37859
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3636 раз.
- Подякували: 10671 раз.
-
- Профіль
-
52
19
2
1
Додано: Пон 27 лип, 2020 09:52
сьогодні другий день після погашення зелених кредиток
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20699
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1140 раз.
- Подякували: 1477 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 27 лип, 2020 10:00
Patrick написав:
9-15:
Харьков 27.77 - 27.84,
большинство курсов наличного доллара: 27.75..27.77 - 27.85 (ПОВ, опт)
Сумы 27.70 - 27.80
Полтава 27.71..27.73 - 27.80
В выходные дни: Харьков 26.75..26.78 - 27.85, Сумы 27.65..27.70 - 27.80..27.85,
Полтава 27.70..26.77 - 27.84..27.87. Курс снизился по сравнению с вечером пятницы.
PS. За горами или нет.. Точно известно только то, что лучше гор могут быть только горы.
хто злив ПА28+ пригодуватися на відкуп
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20699
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1140 раз.
- Подякували: 1477 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 27 лип, 2020 10:02
В пятницу нерезы ничего не продавали, но курс повышался.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 37859
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3636 раз.
- Подякували: 10671 раз.
-
- Профіль
-
52
19
2
1
Додано: Пон 27 лип, 2020 10:04
flyman написав:
хто злив ПА28+ пригодуватися на відкуп
27.45-27.50 оце хороші цифри на відкуп*Відправлено з Чату
-
Nazarkino
-
-
- Повідомлень: 1174
- З нами з: 17.11.11
- Подякував: 234 раз.
- Подякували: 234 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7087
|1602473
|
Пон 27 лип, 2020 07:09
ЛОБ
|
|19506
|2414574
|
|
|496
|107494
|
|