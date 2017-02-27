На слідуючому тижні
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 лип, 2020 10:31
На слідуючому тижні
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 27 лип, 2020 10:33
забудьте
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 27 лип, 2020 10:47
евро 1,17
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Пон 27 лип, 2020 10:51
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 27 лип, 2020 11:01
- how much clocks?
- Six watches!
- finish mgimo?
- else ask...
Сєвєродонецьк 27.80 - 28.00
Додано: Пон 27 лип, 2020 11:29
Набсовет банка Рината Ахметова ПУМБ принял решение о привлечении крупной суммы рефинансирования от Нацбанка в ближайшие 5 лет — общим объемом 13,85 млрд грн. В качестве залога планируется предоставить облигации внутреннего госзайма.
Скорее всего, будет задействована схема, ставшая популярной в последнее время: рефинансирование НБУ привлекается под 6% (текущий размер учетной ставки) и на него закупаются ОВГЗ под 11-13% годовых. Риск минимальный с крупным заработком.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Пон 27 лип, 2020 11:34
От мені цікаво - в загальному для держави в цьому щось корисне є ? Хоча б в якихось аспектах . Чи це просто офіційна схема для корупції в особливо крупних розмірах ?
Додано: Пон 27 лип, 2020 11:36
Чем аргументируете? Или это ваше собственное ИМХО?
З.Ы. Я не вижу ни одной причины для приостановки роста евро. Возможно, динамика изменится, но не тренд.
Востаннє редагувалось p_vovk74 в Пон 27 лип, 2020 11:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 лип, 2020 11:36
Moneta Это еще проще схема - НБУ рефинансирует (печатает) деньги в обмен на гос долг. Бери, я себе еще нарисую.
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