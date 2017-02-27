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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6079608060816082

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 205
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
54
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
103
Ніяких змін не очікую
16%
32
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:31

  Anadonta написав:Чекаєте на такі значення курсу вже на цьому тижні?

На слідуючому тижні

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:33

  Anadonta написав:
  Nazarkino написав:
  flyman написав:хто злив ПА28+ пригодуватися на відкуп

27.45-27.50 оце хороші цифри на відкуп

*Відправлено з Чату


Чекаєте на такі значення курсу вже на цьому тижні?


забудьте
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:47

евро 1,17

Зображення
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:51

  vitaliian написав:Зображення

схоже що вже пік по єврі
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 11:01

  Nazarkino написав:
  Anadonta написав:Чекаєте на такі значення курсу вже на цьому тижні?

На слідуючому тижні

*Відправлено з Чату

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- Six watches!
- finish mgimo?
- else ask... :)

Сєвєродонецьк 27.80 - 28.00
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 11:17

  sergey_sryvkin написав:Сєвєродонецьк 27.80 - 28.00

Як то дорогувато :|
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 11:29

Набсовет банка Рината Ахметова ПУМБ принял решение о привлечении крупной суммы рефинансирования от Нацбанка в ближайшие 5 лет — общим объемом 13,85 млрд грн. В качестве залога планируется предоставить облигации внутреннего госзайма.

Скорее всего, будет задействована схема, ставшая популярной в последнее время: рефинансирование НБУ привлекается под 6% (текущий размер учетной ставки) и на него закупаются ОВГЗ под 11-13% годовых. Риск минимальный с крупным заработком.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 11:34

  Moneta написав:Набсовет банка Рината Ахметова ПУМБ принял решение о привлечении крупной суммы рефинансирования от Нацбанка в ближайшие 5 лет — общим объемом 13,85 млрд грн. В качестве залога планируется предоставить облигации внутреннего госзайма.

Скорее всего, будет задействована схема, ставшая популярной в последнее время: рефинансирование НБУ привлекается под 6% (текущий размер учетной ставки) и на него закупаются ОВГЗ под 11-13% годовых. Риск минимальный с крупным заработком.


От мені цікаво - в загальному для держави в цьому щось корисне є ? Хоча б в якихось аспектах . Чи це просто офіційна схема для корупції в особливо крупних розмірах ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 11:36

  flyman написав:
  vitaliian написав:Зображення

схоже що вже пік по єврі

Чем аргументируете? Или это ваше собственное ИМХО?
З.Ы. Я не вижу ни одной причины для приостановки роста евро. Возможно, динамика изменится, но не тренд.
Востаннє редагувалось p_vovk74 в Пон 27 лип, 2020 11:37, всього редагувалось 1 раз.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 11:36

Moneta Это еще проще схема - НБУ рефинансирует (печатает) деньги в обмен на гос долг. Бери, я себе еще нарисую. :D
VALONI
 
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