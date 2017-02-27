Moneta написав:Набсовет банка Рината Ахметова ПУМБ принял решение о привлечении крупной суммы рефинансирования от Нацбанка в ближайшие 5 лет — общим объемом 13,85 млрд грн. В качестве залога планируется предоставить облигации внутреннего госзайма.
Скорее всего, будет задействована схема, ставшая популярной в последнее время: рефинансирование НБУ привлекается под 6% (текущий размер учетной ставки) и на него закупаются ОВГЗ под 11-13% годовых. Риск минимальный с крупным заработком.
Moneta написав:Набсовет банка Рината Ахметова ПУМБ принял решение о привлечении крупной суммы рефинансирования от Нацбанка в ближайшие 5 лет — общим объемом 13,85 млрд грн. В качестве залога планируется предоставить облигации внутреннего госзайма.
Скорее всего, будет задействована схема, ставшая популярной в последнее время: рефинансирование НБУ привлекается под 6% (текущий размер учетной ставки) и на него закупаются ОВГЗ под 11-13% годовых. Риск минимальный с крупным заработком.
С почином! Де факто, это эмиссия в бюджет
будуть і дальше доїти пересіченого і дивуватися чому іде депопуляція та масова еміграція
Чем аргументируете? Или это ваше собственное ИМХО? З.Ы. Я не вижу ни одной причины для приостановки роста евро. Возможно, динамика изменится, но не тренд.
ТА[/quote]
если бы так, что казначеи ОТП и БИС на ставили бы биды 30,25
п.с. рост будет с откатами, на откатах евро будут откупать и рост продолжится цель в сентябре 1,19[/quote] Вы циферки не попутали? Может, 32,25? Даже если так, то в ОТП курс приёма евро планомерно растет. Была просадка в пятницу, но тренд такой же как на прошлой неделе, не изменился.
Moneta написав:Набсовет банка Рината Ахметова ПУМБ принял решение о привлечении крупной суммы рефинансирования от Нацбанка в ближайшие 5 лет — общим объемом 13,85 млрд грн. В качестве залога планируется предоставить облигации внутреннего госзайма.
Скорее всего, будет задействована схема, ставшая популярной в последнее время: рефинансирование НБУ привлекается под 6% (текущий размер учетной ставки) и на него закупаются ОВГЗ под 11-13% годовых. Риск минимальный с крупным заработком.
С почином! Де факто, это эмиссия в бюджет
Какой бюджет?
Готовятся откупать у нерезов ОВГЗ, указанной доходности Минфин не предлагает, так что готовятся подставить плечо шуганым загрничным друзьям. А бюджет будет кормиться с девальвации и продажей валюты НБУ, когда девал начнёт выходить из берегов,как на прошлой неделе.
Но это всё изобилие действительно до 25.10,далее будут варианты,глубина которых будет известна ближе к выборам. Так что пока выдохнуть, 28 это курс на 25-е октября и не слушайте сбитых порохоботов в виде адамов смитов, истерика фурсенков уже поднадоела)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.