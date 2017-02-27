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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6081608260836084>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 207
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
54
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
51%
105
Ніяких змін не очікую
15%
32
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 11:48

  Moneta написав:Набсовет банка Рината Ахметова ПУМБ принял решение о привлечении крупной суммы рефинансирования от Нацбанка в ближайшие 5 лет — общим объемом 13,85 млрд грн. В качестве залога планируется предоставить облигации внутреннего госзайма.

Скорее всего, будет задействована схема, ставшая популярной в последнее время: рефинансирование НБУ привлекается под 6% (текущий размер учетной ставки) и на него закупаются ОВГЗ под 11-13% годовых. Риск минимальный с крупным заработком.


С почином! Де факто, это эмиссия в бюджет
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 12:03

  p_vovk74 написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:Зображення

схоже що вже пік по єврі

Чем аргументируете? Или это ваше собственное ИМХО?
З.Ы. Я не вижу ни одной причины для приостановки роста евро. Возможно, динамика изменится, но не тренд.

ТА
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2
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 12:04

  zРадио написав:
  Moneta написав:Набсовет банка Рината Ахметова ПУМБ принял решение о привлечении крупной суммы рефинансирования от Нацбанка в ближайшие 5 лет — общим объемом 13,85 млрд грн. В качестве залога планируется предоставить облигации внутреннего госзайма.

Скорее всего, будет задействована схема, ставшая популярной в последнее время: рефинансирование НБУ привлекается под 6% (текущий размер учетной ставки) и на него закупаются ОВГЗ под 11-13% годовых. Риск минимальный с крупным заработком.


С почином! Де факто, это эмиссия в бюджет

будуть і дальше доїти пересіченого і дивуватися чому іде депопуляція та масова еміграція
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2
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 12:16

  flyman написав:схоже що вже пік по єврі

Чем аргументируете? Или это ваше собственное ИМХО?
З.Ы. Я не вижу ни одной причины для приостановки роста евро. Возможно, динамика изменится, но не тренд.[/quote]
ТА[/quote]

если бы так, что казначеи ОТП и БИС на ставили бы биды 30,25

п.с. рост будет с откатами, на откатах евро будут откупать и рост продолжится
цель в сентябре 1,19
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 12:26

Кто-то напишет, что там сегодня на межбанке?
Или такие как Долярчик всех разогнали?

Сибарит, Искатель
поделитесь новостями, пожалуйста.
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 12:27

  prodigy написав:
  flyman написав:схоже що вже пік по єврі

Чем аргументируете? Или это ваше собственное ИМХО?
З.Ы. Я не вижу ни одной причины для приостановки роста евро. Возможно, динамика изменится, но не тренд.

ТА[/quote]

если бы так, что казначеи ОТП и БИС на ставили бы биды 30,25

п.с. рост будет с откатами, на откатах евро будут откупать и рост продолжится
цель в сентябре 1,19[/quote]
Вы циферки не попутали? Может, 32,25?
Даже если так, то в ОТП курс приёма евро планомерно растет. Была просадка в пятницу, но тренд такой же как на прошлой неделе, не изменился.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 12:33

p_vovk74

32,25 (очепятка)

повторю свою мысль-тренд для евро на пару месяцев на север
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 12:33

"Діра" в бюджеті – 300 мільярдів. Чи зможе уряд профінансувати такий дефіцит

Дефіцит бюджету сягнув рекордного значення за останні п'ять років. Що зараз відбувається з його фінансуванням, які ризики є для країни та що заважає Мінфіну проводити зважену боргову політику.

До початку нового політичного сезону, затвердження урядом та внесення до парламенту проєкту закону про державний бюджет залишилося півтора місяці.
https://www.epravda.com.ua/publications ... 27/663342/
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 12:34

  zРадио написав:
  Moneta написав:Набсовет банка Рината Ахметова ПУМБ принял решение о привлечении крупной суммы рефинансирования от Нацбанка в ближайшие 5 лет — общим объемом 13,85 млрд грн. В качестве залога планируется предоставить облигации внутреннего госзайма.

Скорее всего, будет задействована схема, ставшая популярной в последнее время: рефинансирование НБУ привлекается под 6% (текущий размер учетной ставки) и на него закупаются ОВГЗ под 11-13% годовых. Риск минимальный с крупным заработком.


С почином! Де факто, это эмиссия в бюджет


Какой бюджет?

Готовятся откупать у нерезов ОВГЗ, указанной доходности Минфин не предлагает, так что готовятся подставить плечо шуганым загрничным друзьям.
А бюджет будет кормиться с девальвации и продажей валюты НБУ, когда девал начнёт выходить из берегов,как на прошлой неделе.

Но это всё изобилие действительно до 25.10,далее будут варианты,глубина которых будет известна ближе к выборам.
Так что пока выдохнуть, 28 это курс на 25-е октября и не слушайте сбитых порохоботов в виде адамов смитов, истерика фурсенков уже поднадоела)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 12:37

  Fedor написав:Кто-то напишет, что там сегодня на межбанке?
Или такие как Долярчик всех разогнали?

Сибарит, Искатель
поделитесь новостями, пожалуйста.

Ничего интересного. Скукота. Нацбанк, как и в пятницу, отдыхает, справляются без него.
Искатель
 
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