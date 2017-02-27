somilitark написав:не слушайте сбитых порохоботов в виде адамов смитов, истерика фурсенков уже поднадоела)))
Это точно не про меня
А вот рефинанс на 0,5 млрд долларов под залог ОВГЗ - самая настоящая эмиссия в бюджет.
somilitark написав:Готовятся откупать у нерезов ОВГЗ, указанной доходности Минфин не предлагает, так что готовятся подставить плечо шуганым загрничным друзьям.
И это будет иметь место - согласен с вами
somilitark написав:Так что пока выдохнуть, 28 это курс на 25-е октября
А я не исключаю курс 30 до выборов. Инфляцию он не сильно разгонит, а интересантов крепкой гривны и среди пересичных поуменьшилось после 2014-2015 - так что является ли небольшая девальвация фактором снижения рейтинга власти, или нет - большой вопрос. Неисполнение расходной части бюджета - куда больший фактор...
Если курс снова уйдет на 27 и может ниже и даст откупиться взад всем сливаторам па 26.50-27.50 и депозитчикам, это значит, что с долларом не все так хорошо (возможно из за мирового ослабления). Если же курс будет удерживаться выше 27.50 неделю-месяц - значит идет накопление и объемы гривны подпирают, и в теории слившиеся до 27.50 должны потерять.
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 27 лип, 2020 12:56, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:А я не исключаю курс 30 до выборов. Инфляцию он не сильно разгонит, а интересантов крепкой гривны и среди пересичных поуменьшилось после 2014-2015 - так что является ли небольшая девальвация фактором снижения рейтинга власти, или нет - большой вопрос. Неисполнение расходной части бюджета - куда больший фактор...
По рассчетам Кухаря, курс 30 гривен принесет дополнительно в бюджет ... аж 6 млрд.грн. Нашу демократию эта сумма вряд ли спасет Может Вы имеете информацию об альтернативном рассчете изменения поступлений в бюджет в зависимости от курса?
Moneta написав:Набсовет банка Рината Ахметова ПУМБ принял решение о привлечении крупной суммы рефинансирования от Нацбанка в ближайшие 5 лет — общим объемом 13,85 млрд грн. В качестве залога планируется предоставить облигации внутреннего госзайма.
Скорее всего, будет задействована схема, ставшая популярной в последнее время: рефинансирование НБУ привлекается под 6% (текущий размер учетной ставки) и на него закупаются ОВГЗ под 11-13% годовых. Риск минимальный с крупным заработком.
С почином! Де факто, это эмиссия в бюджет
Какой бюджет?
Готовятся откупать у нерезов ОВГЗ, указанной доходности Минфин не предлагает, так что готовятся подставить плечо шуганым загрничным друзьям.
По последним данным среди конечных бенефициаров этих "друзей" заграничных оных наблюдается очень немного В основном свои, доморощенные, через заграничные прокладки.
На МБ странное затишье. И покупать особо не покупают, и продавать не продают. Резко подорожавшие золото и евро вносят сумятицу в стройные ряды торгашей. Но гривнепатриотам рановато расслабляться! Отката после недели роста почти нет. На наличке продолжается погашение кредиток, поэтому как опустили еще в пятницу вечером курс под это, так и держат. Сливайте, дорогие граждане, свою валюту по дешевке! Вам один хрен кредитные лимиты закрывать надо. А как закончится период погашения, так и наличка снова пойдет в рост.
zРадио написав:А я не исключаю курс 30 до выборов. Инфляцию он не сильно разгонит, а интересантов крепкой гривны и среди пересичных поуменьшилось после 2014-2015 - так что является ли небольшая девальвация фактором снижения рейтинга власти, или нет - большой вопрос. Неисполнение расходной части бюджета - куда больший фактор...
По рассчетам Кухаря, курс 30 гривен принесет дополнительно в бюджет ... аж 6 млрд.грн. Нашу демократию эта сумма вряд ли спасет Может Вы имеете информацию об альтернативном рассчете изменения поступлений в бюджет в зависимости от курса?
Я не видел детали этого прогноза, но с закрытыми глазами готов утверждать, что он ошибочный, потому что игнорирует главное - причину, по которой курс пойдет на 30. А это эмиссия.
Предполагаю, что Кухар просто пересчитал налоговые доходы от экспортеров. А это, и правда, семечки. Смысл же упражнения совершенно в другом. Посмотрите, как наполняют сегодня бюджеты другие страны мира...
Zebra написав:Если курс снова уйдет на 27 и может ниже и даст откупиться взад всем сливаторам па 26.50-27.50 и депозитчикам, это значит, что с долларом не все так хорошо (возможно из за мирового ослабления).
Ну Вы же видите, что происходит с долларом по отношению к корзине валют, а также ситуацию на рынке золота. Примерно то же было с конца 2008 года. Нельзя же Трампу своих резидентов только дубинкой, то бишь коронавирусом, из Китая возвращать Надо и курсом поработать. Как-то Уманский в интервью сказал, что Трампу легко нажимать на кнопки в ФРС, тогда как у нас это отзывается инфляцией и перегревом на рынках. Интересно, Каргилл, например, продавал доллары на пике?