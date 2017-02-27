Додано: Пон 27 лип, 2020 13:14

Zebra написав: Если курс снова уйдет на 27 и может ниже и даст откупиться взад всем сливаторам па 26.50-27.50 и депозитчикам, это значит, что с долларом не все так хорошо (возможно из за мирового ослабления). Если курс снова уйдет на 27 и может ниже и даст откупиться взад всем сливаторам па 26.50-27.50 и депозитчикам, это значит, что с долларом не все так хорошо (возможно из за мирового ослабления).

Ну Вы же видите, что происходит с долларом по отношению к корзине валют, а также ситуацию на рынке золота. Примерно то же было с конца 2008 года.Нельзя же Трампу своих резидентов только дубинкой, то бишь коронавирусом, из Китая возвращатьНадо и курсом поработать.Как-то Уманский в интервью сказал, что Трампу легко нажимать на кнопки в ФРС, тогда как у нас это отзывается инфляцией и перегревом на рынках.Интересно, Каргилл, например, продавал доллары на пике?