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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6082608360846085

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 210
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
57
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
105
Ніяких змін не очікую
15%
32
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:31

  Fedor написав:Кто-то напишет, что там сегодня на межбанке?
Или такие как Долярчик всех разогнали?

Сибарит, Искатель
поделитесь новостями, пожалуйста.

Ну что вы как маленький? )
На арене МБ экспортеры, которые увидев замедление темпов роста поспешили с продажей валютной выручки.
Население ещё на выходных выдохлось и перестало гнать курс налички выше межбанка.
Классическая курсовая пила,три шага вверх,полшага назад и боковик стабилизация.
Моё мнение постоим на этих уровних до выборов.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:32

  Moneta написав:Трамп уходит через 3 месяца..

При фактически двухпартийной системе в США в последнее время там сложилась интересная и деликатная традиция.
Каждая партия имеет своего президента на посту на протяжении двух сроков из максимально оговоренных в их Конституции. При этом в первом сроке эта партия имеет еще и большинство в конгрессе, а во втором его теряет.
Это очень удобно: первый срок для подготовки непопулярных реформ, а во втором сроке, когда уже нечего терять, ведь третьего срока уже не бывать, их проведение.
Таким образом, Байден может деликатно уступить Трампу :wink:
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:32

Межбанк 27,715 27,745 понемногу вниз, предложение превышает спрос.
AGK
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:36

А что на наличном рынке - тоже снижаются или пока стоят?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:40

  Anadonta написав:А что на наличном рынке - тоже снижаются или пока стоят?

Вас на миняйле забанили?

Биды до 28 доходили,а сейчас аски по 27.70,это рухнули или как?))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:,а сейчас аски по 27.70

Так это еще вчера в обменках на окружной дороге Киева на табло светилась продажа от 27.73 до 27.75.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:50

  Anadonta написав:А что на наличном рынке - тоже снижаются или пока стоят?

Опт 27.72-27.74, т.е. минус 5 копеек с воскресенья и минус 8 копеек с пятницы. Это снижение или как? По рознице тоже такое же, просто спреды больше. Скорее просто следуют за МБ. Обороты на наличке серьезно упали по сравнению с выходными. Скорее всего "карточники" накормили уже валютчиков за 3 дня.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:55

спостереження по вектору олнайн-обмінок
ОТП вже вчетверте лише за сьогодні скидає курс
на моменті 27.78
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 14:10

Харьков 27.70 - 27.75, покупка минус 5-7 копеек, продажа до 10 копеек по сравнению с 9 утра.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 14:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

27,6650 -0,1650 -0,59%
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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