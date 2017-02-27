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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6083608460856086

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 212
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
57
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
107
Ніяких змін не очікую
15%
32
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 14:53

все простро, дерибан по пацанячому - $ 500 млн по поточному курсу практично своїм :)
А дальше - видно буде ... При такому порядку цифр можна і подумати чи не віддати бува рідній неньці банк :)

  zРадио написав:
  Moneta написав:Набсовет банка Рината Ахметова ПУМБ принял решение о привлечении крупной суммы рефинансирования от Нацбанка в ближайшие 5 лет — общим объемом 13,85 млрд грн. В качестве залога планируется предоставить облигации внутреннего госзайма.

Скорее всего, будет задействована схема, ставшая популярной в последнее время: рефинансирование НБУ привлекается под 6% (текущий размер учетной ставки) и на него закупаются ОВГЗ под 11-13% годовых. Риск минимальный с крупным заработком.


С почином! Де факто, это эмиссия в бюджет
olyuh
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 15:38

Нацбанк выходил по 27,67, купил где-то десятку и в 15:30 свалил.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 15:44

  olyuh написав:все простро, дерибан по пацанячому - $ 500 млн по поточному курсу практично своїм :)
А дальше - видно буде ... При такому порядку цифр можна і подумати чи не віддати бува рідній неньці банк :)


Та ладно - зараз банки непогано себе почувають :
Чистая прибыль Первого украинского международного банка (ПУМБ, Киев) по итогам 2019 года составила 2,604 млрд грн, что на 29,6% больше, чем за 2018 год, сообщается в годовой отчётности банка, обнародованной на его сайте.
http://www.fixygen.ua/news/20200325/chi ... ribyl.html
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 15:48

  Puente написав:..
Та ладно - зараз банки непогано себе почувають :
Чистая прибыль Первого украинского международного банка (ПУМБ, Киев) по итогам 2019 ..

Что же там удивляться? - международные банки (BNP, Raif, etc.) ужесточают финмониторинг, клиенты тикают к немногочисленным выжившим укрПомойкам, тем и живут.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 15:52

  sequence написав:
  Puente написав:..
Та ладно - зараз банки непогано себе почувають :
Чистая прибыль Первого украинского международного банка (ПУМБ, Киев) по итогам 2019 ..

Что же там удивляться? - международные банки (BNP, Raif, etc.) ужесточают финмониторинг, клиенты тикают к немногочисленным выжившим укрПомойкам, тем и живут.

які помойки, Го (найкращий банкір до того ж) все зачистила і очистила
в нас тепер зразкова БСУ і зразковими банками
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 15:56

  Искатель написав:Нацбанк выходил по 27,67, купил где-то десятку и в 15:30 свалил.

роби як Нацбанк,
писав же зранку, що пора на відкуп, хто скинув по 28+
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:03

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............27.07.2020..............28.07.2020
дата розрахунку..............24.07.2020...............27.07.2020
Євро.................................32,2246....................32,6049
Долар США......................27,7559....................27,7571
После полудня гривна укрепилась еще на 2 копейки.
Открылись на уровне закрытия пятницы со спредом 3 копейки. После короткого перекура опустились почти без оборотов на 5 копеек, сузив спред до 2.5 копеек. Постояв в раздумьях до 11-10, сузили спред до рабочих 2 копеек и начали торговать, поглядывая вниз. До 11-30 опустились на 3 копейки, а после короткой паузы еще на полкопейки.
Перед обедом опустились на 4 копейки, расширив спред до 3 копеек. Широко простояв весь обед, снова сузили спред до 2 копеек и уверенно продолжили движение вниз. К 15-20 опустились на 4.5 копейки, после чего падение было остановлено регулятором. Картина не очень привычная - не часто регулятор выходит первый раз так поздно. Можно предположить, что завтра НБУ ожидает продолжения банкета, поэтому решил сегодня притормозить, чтобы завтра не открылись слишком низко относительно официального курса.
Официальный курс встретили котировками 27.6700 - 27.6900. За день снизились на 17 копеек. Хоть у нас и своя свадьба, нынешнее падение доллара вполне соответствует его падению в мире. Относительно евро гривна близка к стабильности.

Этот день в истории:
2019 - 25.4397 (-5) +232
2018 - 26.7615 (+11) +99

2017 - 25.9004 (+2)
2016 - 24.8154 (+3)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:роби як Нацбанк,

Особенно этот совет был актуален летом прошлого года, когда НБУ начал выкупать при курсе около 26. Зимой можно было выгодно продать по 23 :)
НБУ выполняет функции регулятора, на что он готов тратить деньги. Спекулянт, если ставит цель заработать, а не помочь НБУ в регулировании рынка, копировать его действия не должен. Спекуляция - дело непростое, оно требует собственных решений, а не движения в у кого-то кильватере.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:15

Казкарі

Скільки можна розповідати фантазії про "карточників"?
Якщо у людини нема грошей і вона влізла у кредит, то звідки візьметься валюта на продаж? А якщо є валюта, то навіщо встрягати з кредитом?
slonic32
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