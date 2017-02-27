Додано: Пон 27 лип, 2020 16:03

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з...............27.07.2020..............28.07.2020

дата розрахунку..............24.07.2020...............27.07.2020

Євро.................................32,2246....................32,6049

Долар США......................27,7559....................27,7571

После полудня гривна укрепилась еще на 2 копейки.

Открылись на уровне закрытия пятницы со спредом 3 копейки. После короткого перекура опустились почти без оборотов на 5 копеек, сузив спред до 2.5 копеек. Постояв в раздумьях до 11-10, сузили спред до рабочих 2 копеек и начали торговать, поглядывая вниз. До 11-30 опустились на 3 копейки, а после короткой паузы еще на полкопейки.

Перед обедом опустились на 4 копейки, расширив спред до 3 копеек. Широко простояв весь обед, снова сузили спред до 2 копеек и уверенно продолжили движение вниз. К 15-20 опустились на 4.5 копейки, после чего падение было остановлено регулятором. Картина не очень привычная - не часто регулятор выходит первый раз так поздно. Можно предположить, что завтра НБУ ожидает продолжения банкета, поэтому решил сегодня притормозить, чтобы завтра не открылись слишком низко относительно официального курса.

Официальный курс встретили котировками 27.6700 - 27.6900. За день снизились на 17 копеек. Хоть у нас и своя свадьба, нынешнее падение доллара вполне соответствует его падению в мире. Относительно евро гривна близка к стабильности.



Этот день в истории:

2019 - 25.4397 (-5) +232

2018 - 26.7615 (+11) +99



2017 - 25.9004 (+2)

2016 - 24.8154 (+3)