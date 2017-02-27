все простро, дерибан по пацанячому - $ 500 млн по поточному курсу практично своїм А дальше - видно буде ... При такому порядку цифр можна і подумати чи не віддати бува рідній неньці банк
zРадио написав:
Moneta написав:Набсовет банка Рината Ахметова ПУМБ принял решение о привлечении крупной суммы рефинансирования от Нацбанка в ближайшие 5 лет — общим объемом 13,85 млрд грн. В качестве залога планируется предоставить облигации внутреннего госзайма.
Скорее всего, будет задействована схема, ставшая популярной в последнее время: рефинансирование НБУ привлекается под 6% (текущий размер учетной ставки) и на него закупаются ОВГЗ под 11-13% годовых. Риск минимальный с крупным заработком.
olyuh написав:все простро, дерибан по пацанячому - $ 500 млн по поточному курсу практично своїм А дальше - видно буде ... При такому порядку цифр можна і подумати чи не віддати бува рідній неньці банк
Та ладно - зараз банки непогано себе почувають : Чистая прибыль Первого украинского международного банка (ПУМБ, Киев) по итогам 2019 года составила 2,604 млрд грн, что на 29,6% больше, чем за 2018 год, сообщается в годовой отчётности банка, обнародованной на его сайте. http://www.fixygen.ua/news/20200325/chi ... ribyl.html
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............27.07.2020..............28.07.2020 дата розрахунку..............24.07.2020...............27.07.2020 Євро.................................32,2246....................32,6049 Долар США......................27,7559....................27,7571 После полудня гривна укрепилась еще на 2 копейки. Открылись на уровне закрытия пятницы со спредом 3 копейки. После короткого перекура опустились почти без оборотов на 5 копеек, сузив спред до 2.5 копеек. Постояв в раздумьях до 11-10, сузили спред до рабочих 2 копеек и начали торговать, поглядывая вниз. До 11-30 опустились на 3 копейки, а после короткой паузы еще на полкопейки. Перед обедом опустились на 4 копейки, расширив спред до 3 копеек. Широко простояв весь обед, снова сузили спред до 2 копеек и уверенно продолжили движение вниз. К 15-20 опустились на 4.5 копейки, после чего падение было остановлено регулятором. Картина не очень привычная - не часто регулятор выходит первый раз так поздно. Можно предположить, что завтра НБУ ожидает продолжения банкета, поэтому решил сегодня притормозить, чтобы завтра не открылись слишком низко относительно официального курса. Официальный курс встретили котировками 27.6700 - 27.6900. За день снизились на 17 копеек. Хоть у нас и своя свадьба, нынешнее падение доллара вполне соответствует его падению в мире. Относительно евро гривна близка к стабильности.
Этот день в истории: 2019 - 25.4397 (-5) +232 2018 - 26.7615 (+11) +99
Особенно этот совет был актуален летом прошлого года, когда НБУ начал выкупать при курсе около 26. Зимой можно было выгодно продать по 23 НБУ выполняет функции регулятора, на что он готов тратить деньги. Спекулянт, если ставит цель заработать, а не помочь НБУ в регулировании рынка, копировать его действия не должен. Спекуляция - дело непростое, оно требует собственных решений, а не движения в у кого-то кильватере.