Додано: Пон 27 лип, 2020 16:54

slonic32 написав: Скільки можна розповідати фантазії про "карточників"?

Якщо у людини нема грошей і вона влізла у кредит, то звідки візьметься валюта на продаж? А якщо є валюта, то навіщо встрягати з кредитом? Скільки можна розповідати фантазії про "карточників"?Якщо у людини нема грошей і вона влізла у кредит, то звідки візьметься валюта на продаж? А якщо є валюта, то навіщо встрягати з кредитом?

"Карточники" - это те, у кого есть кредитная карта, и кто ею расплачивается в течение месяца за всякие услуги и товары. И которым надо в конце льготного периода (или раньше) закрывать этот в той или иной мере израсходованный кредитный лимит. Или Вы понятия не имеете, что такое кредитная карта? По совковой привычке только кэшем расплачиваетесь, который достаете из платочка узелком?У многих людей есть доходы в валюте, и они ими покрывают потом лимит на карте. Или гривны не хватает, и приходится сливать валюту, если даже доход в гривнах. Эта схема годами уже проверена! Не зря же конкретные даты просадки курса на наличке идут.