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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 лип, 2020 16:29
slonic32
Ну вот например человек искренне верит в 35-37 как справедливый курс, далее увидев(или ожидая) скачок роста курса - всю дебитную гривню пускает на покупку валюты, далее на хоз деятельность спускается кредитный лимит. Валюту может весь грейс период удерживать, а потом бац продать по выросшему курсу и получить профит...
Уверен что значительное количество пользователей кредитного лимита так не поступает
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Додано: Пон 27 лип, 2020 16:35
kianushkolosov написав:slonic32
Ну вот например человек искренне верит в 35-37 как справедливый курс, далее увидев(или ожидая) скачок роста курса - всю дебитную гривню пускает на покупку валюты, далее на хоз деятельность спускается кредитный лимит. Валюту может весь грейс период удерживать, а потом бац продать по выросшему курсу и получить профит...
Уверен что значительное количество пользователей кредитного лимита так не поступает
да тут без разницы что с курсом будет. любой бы тут на форуме взял бы пару десятков миллиардов "рефинанса" гривен под 6%, под залог в тот же день купленых на них облигаций с доходностью 13-20.
Скорость генераций схем у ринатыча поражает конечно, что при зеке, шоколадном или что сейчас.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 16:40
Сибарит написав: flyman написав:
роби як Нацбанк,
Особенно этот совет был актуален летом прошлого года, когда НБУ начал выкупать при курсе около 26. Зимой можно было выгодно продать по 23
НБУ выполняет функции регулятора, на что он готов тратить деньги. Спекулянт, если ставит цель заработать, а не помочь НБУ в регулировании рынка, копировать его действия не должен. Спекуляция - дело непростое, оно требует собственных решений, а не движения в у кого-то кильватере.
це так сказати по книжному, регулятор, а дефакто, НБУ спекуль ще той.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 16:41
Вкладчик1234 написав: slonic32 написав:
Скільки можна розповідати фантазії про "карточників"?
Якщо у людини нема грошей і вона влізла у кредит, то звідки візьметься валюта на продаж? А якщо є валюта, то навіщо встрягати з кредитом?
Зачем самый богатый "украинец" берёт рефинанс для своего банка на 500млн баксов?
Зачем он объявил дефолт по своим облигациям?
Подсказка: многие люди берут кредиты (пользуются кредитками) не потому, что денег нет. А может даже наоборот
почекай, почекай, от я би взяв кучу денєг в кредит,
тільки хто ж мені дасть.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 16:43
Nefrite написав: kianushkolosov написав:slonic32
Ну вот например человек искренне верит в 35-37 как справедливый курс, далее увидев(или ожидая) скачок роста курса - всю дебитную гривню пускает на покупку валюты, далее на хоз деятельность спускается кредитный лимит. Валюту может весь грейс период удерживать, а потом бац продать по выросшему курсу и получить профит...
Уверен что значительное количество пользователей кредитного лимита так не поступает
да тут без разницы что с курсом будет. любой бы тут на форуме взял бы пару десятков миллиардов "рефинанса" гривен под 6%, под залог в тот же день купленых на них облигаций с доходностью 13-20.
Скорость генераций схем у ринатыча поражает конечно, что при зеке, шоколадном или что сейчас.
так наш Баффєт (фінансовий гуру) і Маск (іноватор в енергетиці) в одном ліце.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 16:47
16-35:
Харьков 27.70 - 27.74 (утром 27.77 - 27.84),
диапазон цен наличного доллара: 27.65..27.70 - 27.74..27.75 (ПОВ, опт).
Сумы 27.60 - 27.75 (27.70 - 27.80)
Полтава 27.62 - 27.74 (27.73 - 27.80)
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Додано: Пон 27 лип, 2020 16:47
flyman написав: Nefrite написав: kianushkolosov написав:slonic32
Ну вот например человек искренне верит в 35-37 как справедливый курс, далее увидев(или ожидая) скачок роста курса - всю дебитную гривню пускает на покупку валюты, далее на хоз деятельность спускается кредитный лимит. Валюту может весь грейс период удерживать, а потом бац продать по выросшему курсу и получить профит...
Уверен что значительное количество пользователей кредитного лимита так не поступает
да тут без разницы что с курсом будет. любой бы тут на форуме взял бы пару десятков миллиардов "рефинанса" гривен под 6%, под залог в тот же день купленых на них облигаций с доходностью 13-20.
Скорость генераций схем у ринатыча поражает конечно, что при зеке, шоколадном или что сейчас.
так наш Баффєт (фінансовий гуру) і Маск (іноватор в енергетиці) в одном ліце.
Так це найбільше і дратує - тобі не дадуть і мені не дадуть таке зробити - а найбагатшій людині ще й допоможуть ...
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Додано: Пон 27 лип, 2020 16:48
Вкладчик1234 написав: slonic32 написав:
Скільки можна розповідати фантазії про "карточників"?
Якщо у людини нема грошей і вона влізла у кредит, то звідки візьметься валюта на продаж? А якщо є валюта, то навіщо встрягати з кредитом?
Зачем самый богатый "украинец" берёт рефинанс для своего банка на 500млн баксов?
Зачем он объявил дефолт по своим облигациям?
Подсказка: многие люди берут кредиты (пользуются кредитками) не потому, что денег нет. А может даже наоборот
А со страной можно провести такую параллель ? Думаю да. А говорят транши зло.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 16:54
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Пон 27 лип, 2020 16:54
slonic32 написав:
Скільки можна розповідати фантазії про "карточників"?
Якщо у людини нема грошей і вона влізла у кредит, то звідки візьметься валюта на продаж? А якщо є валюта, то навіщо встрягати з кредитом?
"Карточники" - это те, у кого есть кредитная карта, и кто ею расплачивается в течение месяца за всякие услуги и товары. И которым надо в конце льготного периода (или раньше) закрывать этот в той или иной мере израсходованный кредитный лимит. Или Вы понятия не имеете, что такое кредитная карта? По совковой привычке только кэшем расплачиваетесь, который достаете из платочка узелком?
У многих людей есть доходы в валюте, и они ими покрывают потом лимит на карте. Или гривны не хватает, и приходится сливать валюту, если даже доход в гривнах. Эта схема годами уже проверена! Не зря же конкретные даты просадки курса на наличке идут.
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