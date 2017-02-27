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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6085608660876088>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 212
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
57
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
107
Ніяких змін не очікую
15%
32
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:29

карточники

slonic32
Ну вот например человек искренне верит в 35-37 как справедливый курс, далее увидев(или ожидая) скачок роста курса - всю дебитную гривню пускает на покупку валюты, далее на хоз деятельность спускается кредитный лимит. Валюту может весь грейс период удерживать, а потом бац продать по выросшему курсу и получить профит...
Уверен что значительное количество пользователей кредитного лимита так не поступает
kianushkolosov
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:35

  kianushkolosov написав:slonic32
Ну вот например человек искренне верит в 35-37 как справедливый курс, далее увидев(или ожидая) скачок роста курса - всю дебитную гривню пускает на покупку валюты, далее на хоз деятельность спускается кредитный лимит. Валюту может весь грейс период удерживать, а потом бац продать по выросшему курсу и получить профит...
Уверен что значительное количество пользователей кредитного лимита так не поступает

да тут без разницы что с курсом будет. любой бы тут на форуме взял бы пару десятков миллиардов "рефинанса" гривен под 6%, под залог в тот же день купленых на них облигаций с доходностью 13-20.
Скорость генераций схем у ринатыча поражает конечно, что при зеке, шоколадном или что сейчас.
Nefrite
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:40

  Сибарит написав:
  flyman написав:роби як Нацбанк,

Особенно этот совет был актуален летом прошлого года, когда НБУ начал выкупать при курсе около 26. Зимой можно было выгодно продать по 23 :)
НБУ выполняет функции регулятора, на что он готов тратить деньги. Спекулянт, если ставит цель заработать, а не помочь НБУ в регулировании рынка, копировать его действия не должен. Спекуляция - дело непростое, оно требует собственных решений, а не движения в у кого-то кильватере.

це так сказати по книжному, регулятор, а дефакто, НБУ спекуль ще той.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:41

  Вкладчик1234 написав:
  slonic32 написав:Скільки можна розповідати фантазії про "карточників"?
Якщо у людини нема грошей і вона влізла у кредит, то звідки візьметься валюта на продаж? А якщо є валюта, то навіщо встрягати з кредитом?

Зачем самый богатый "украинец" берёт рефинанс для своего банка на 500млн баксов?
Зачем он объявил дефолт по своим облигациям?

Подсказка: многие люди берут кредиты (пользуются кредитками) не потому, что денег нет. А может даже наоборот

почекай, почекай, от я би взяв кучу денєг в кредит,
тільки хто ж мені дасть.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:43

  Nefrite написав:
  kianushkolosov написав:slonic32
Ну вот например человек искренне верит в 35-37 как справедливый курс, далее увидев(или ожидая) скачок роста курса - всю дебитную гривню пускает на покупку валюты, далее на хоз деятельность спускается кредитный лимит. Валюту может весь грейс период удерживать, а потом бац продать по выросшему курсу и получить профит...
Уверен что значительное количество пользователей кредитного лимита так не поступает

да тут без разницы что с курсом будет. любой бы тут на форуме взял бы пару десятков миллиардов "рефинанса" гривен под 6%, под залог в тот же день купленых на них облигаций с доходностью 13-20.
Скорость генераций схем у ринатыча поражает конечно, что при зеке, шоколадном или что сейчас.

так наш Баффєт (фінансовий гуру) і Маск (іноватор в енергетиці) в одном ліце.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:47

16-35:
Харьков 27.70 - 27.74 (утром 27.77 - 27.84),
диапазон цен наличного доллара: 27.65..27.70 - 27.74..27.75 (ПОВ, опт).

Сумы 27.60 - 27.75 (27.70 - 27.80)
Полтава 27.62 - 27.74 (27.73 - 27.80)
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:47

  flyman написав:
  Nefrite написав:
  kianushkolosov написав:slonic32
Ну вот например человек искренне верит в 35-37 как справедливый курс, далее увидев(или ожидая) скачок роста курса - всю дебитную гривню пускает на покупку валюты, далее на хоз деятельность спускается кредитный лимит. Валюту может весь грейс период удерживать, а потом бац продать по выросшему курсу и получить профит...
Уверен что значительное количество пользователей кредитного лимита так не поступает

да тут без разницы что с курсом будет. любой бы тут на форуме взял бы пару десятков миллиардов "рефинанса" гривен под 6%, под залог в тот же день купленых на них облигаций с доходностью 13-20.
Скорость генераций схем у ринатыча поражает конечно, что при зеке, шоколадном или что сейчас.

так наш Баффєт (фінансовий гуру) і Маск (іноватор в енергетиці) в одном ліце.


Так це найбільше і дратує - тобі не дадуть і мені не дадуть таке зробити - а найбагатшій людині ще й допоможуть ...
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:48

  Вкладчик1234 написав:
  slonic32 написав:Скільки можна розповідати фантазії про "карточників"?
Якщо у людини нема грошей і вона влізла у кредит, то звідки візьметься валюта на продаж? А якщо є валюта, то навіщо встрягати з кредитом?

Зачем самый богатый "украинец" берёт рефинанс для своего банка на 500млн баксов?
Зачем он объявил дефолт по своим облигациям?

Подсказка: многие люди берут кредиты (пользуются кредитками) не потому, что денег нет. А может даже наоборот

А со страной можно провести такую параллель ? Думаю да. А говорят транши зло.
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:54

1,1755

  vitaliian написав:Зображення

Зображення
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:54

  slonic32 написав:Скільки можна розповідати фантазії про "карточників"?
Якщо у людини нема грошей і вона влізла у кредит, то звідки візьметься валюта на продаж? А якщо є валюта, то навіщо встрягати з кредитом?

"Карточники" - это те, у кого есть кредитная карта, и кто ею расплачивается в течение месяца за всякие услуги и товары. И которым надо в конце льготного периода (или раньше) закрывать этот в той или иной мере израсходованный кредитный лимит. Или Вы понятия не имеете, что такое кредитная карта? По совковой привычке только кэшем расплачиваетесь, который достаете из платочка узелком?
У многих людей есть доходы в валюте, и они ими покрывают потом лимит на карте. Или гривны не хватает, и приходится сливать валюту, если даже доход в гривнах. Эта схема годами уже проверена! Не зря же конкретные даты просадки курса на наличке идут.
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