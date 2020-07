Додано: Пон 27 лип, 2020 17:32



Было 11,26% на 77 дней.

Кто в них вложился в 12 мая сего года, вышли просто в НОЛЬ. Прибыли никакой!

Ну это если курс не побежит вверх завтра-послезавтра (тогда МИНУС будет).



