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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 лип, 2020 17:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В среду погашение по UA4000209217 с % = 14 млрд. гривень
Было 11,26% на 77 дней.
Кто в них вложился в 12 мая сего года, вышли просто в НОЛЬ. Прибыли никакой!
Ну это если курс не побежит вверх завтра-послезавтра (тогда МИНУС будет).
ПС - надеюсь я правильно посчитал ЧУЖИЕ деньги ....
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Додано: Пон 27 лип, 2020 17:37
Мне кажется что таких людей, которые пользуются кредитками с умом, учитывая общий уровень фин.грамотности в стране, относительно немного и делать погоду на валютном рынке врядли могут. Да и это пару лет назад можно было говорить что 25 число - это день х - сейчас люди "узнали" что есть другие банки помимо примата и там даты расплаты размазаны по календарю). Сейчас же вообще целесообразность использования кредиток с учетом падения депо-ставок и обрезания кешбеков - вообще потихоньку падает.
А в основном люди используют кредитки поскольку действительно финансы поют романсы (например, до зарплаты не хватает), а если и есть - эти люди все равно где-то да влетают на комиссии и штрафы. Уверен, что многие вообще не заморачиваются, на фин.форумах не сидят и тарифы особо не читают - идут периодически погашать кредитку не в крайнюю дату 25-го, а идут 26-го утром, "подумаешь один день" думают они.
А чего только стоит количество "швидких готивок" с хх процентами годовых - это вообще дно, но ими пользуются, как ни странно.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 27 лип, 2020 17:40, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 27 лип, 2020 17:37
Вот это я понимаю "бизнес по-русски". Вложил 13 ярдов гривен на 77 дней, и на выходе заработал аж куй да никуя! А народ тут плачется, что ставки по депозитам маленькие стали. Вон миллиардами ворочают "за спасибо", и ничего.
Додано: Пон 27 лип, 2020 17:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Как бы логика подсказывает что все не так просто. Вот например у меня есть ОВГЗ с доходностью от 13 до 20, если я захочу их продать, а минфин уже давно таких ставок не предлагает, то я захочу премию, рассчитанную по известной формуле, так что удел того кто взял рефинанс - купить на первичном аукционе, на вторичном никто в убыток себе не продает. Теперь еще важную роль играет срок рефинанса, я взял рефинанс на 4 года чтобы быть в плюсе надо взять ОВГЗ на 4 года со ставкой больше ставки рефинанса, если я возьму на полгода - то через полгода надо будет стова искать куда вложить выше ставки рефинанса, а минфин такой доходность уже может и не предлагать.
Додано: Пон 27 лип, 2020 17:41
Рисковые ребята!
Впрыгивали в один из последних вагонов на ходу !!!
И кажется мне, что они просто захотят остаться в валюте на всю гривню - поглядим.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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