Додано: Пон 27 лип, 2020 17:41

yuri_m написав: rasmus написав: В среду погашение по UA4000209217 с % = 14 млрд. гривень

Было 11,26% на 77 дней.

Кто в них вложился в 12 мая сего года, вышли просто в НОЛЬ. Прибыли никакой!

В среду погашение по UA4000209217 с % = 14 млрд. гривеньБыло 11,26% на 77 дней.Кто в них вложился в 12 мая сего года, вышли просто в НОЛЬ. Прибыли никакой!

Вот это я понимаю "бизнес по-русски". Вложил 13 ярдов гривен на 77 дней, и на выходе заработал аж куй да никуя! А народ тут плачется, что ставки по депозитам маленькие стали. Вон миллиардами ворочают "за спасибо", и ничего. Вот это я понимаю "бизнес по-русски".Вложил 13 ярдов гривен на 77 дней, и на выходе заработал аж куй да никуя! А народ тут плачется, что ставки по депозитам маленькие стали. Вон миллиардами ворочают "за спасибо", и ничего.



Рисковые ребята!

Впрыгивали в один из последних вагонов на ходу !!!

И кажется мне, что они просто захотят остаться в валюте на всю гривню - поглядим. Рисковые ребята!Впрыгивали в один из последних вагонов на ходу !!!И кажется мне, что они просто захотят остаться в валюте на всю гривню - поглядим.

"The quieter you become, the more you are able to hear"