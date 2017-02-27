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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6086608760886089>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 213
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
57
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
51%
108
Ніяких змін не очікую
15%
32
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:37

  Вкладчик1234 написав:
  slonic32 написав:Скільки можна розповідати фантазії про "карточників"?
Якщо у людини нема грошей і вона влізла у кредит, то звідки візьметься валюта на продаж? А якщо є валюта, то навіщо встрягати з кредитом?

Зачем самый богатый "украинец" берёт рефинанс для своего банка на 500млн баксов?
Зачем он объявил дефолт по своим облигациям?

Подсказка: многие люди берут кредиты (пользуются кредитками) не потому, что денег нет. А может даже наоборот



Мне кажется что таких людей, которые пользуются кредитками с умом, учитывая общий уровень фин.грамотности в стране, относительно немного и делать погоду на валютном рынке врядли могут. Да и это пару лет назад можно было говорить что 25 число - это день х - сейчас люди "узнали" что есть другие банки помимо примата и там даты расплаты размазаны по календарю). Сейчас же вообще целесообразность использования кредиток с учетом падения депо-ставок и обрезания кешбеков - вообще потихоньку падает.

А в основном люди используют кредитки поскольку действительно финансы поют романсы (например, до зарплаты не хватает), а если и есть - эти люди все равно где-то да влетают на комиссии и штрафы. Уверен, что многие вообще не заморачиваются, на фин.форумах не сидят и тарифы особо не читают - идут периодически погашать кредитку не в крайнюю дату 25-го, а идут 26-го утром, "подумаешь один день" думают они. :D

А чего только стоит количество "швидких готивок" с хх процентами годовых - это вообще дно, но ими пользуются, как ни странно.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 27 лип, 2020 17:40, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:37

  rasmus написав:В среду погашение по UA4000209217 с % = 14 млрд. гривень
Было 11,26% на 77 дней.
Кто в них вложился в 12 мая сего года, вышли просто в НОЛЬ. Прибыли никакой!

Вот это я понимаю "бизнес по-русски". :mrgreen: Вложил 13 ярдов гривен на 77 дней, и на выходе заработал аж куй да никуя! А народ тут плачется, что ставки по депозитам маленькие стали. Вон миллиардами ворочают "за спасибо", и ничего.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Nefrite написав:
  kianushkolosov написав:slonic32
Ну вот например человек искренне верит в 35-37 как справедливый курс, далее увидев(или ожидая) скачок роста курса - всю дебитную гривню пускает на покупку валюты, далее на хоз деятельность спускается кредитный лимит. Валюту может весь грейс период удерживать, а потом бац продать по выросшему курсу и получить профит...
Уверен что значительное количество пользователей кредитного лимита так не поступает

да тут без разницы что с курсом будет. любой бы тут на форуме взял бы пару десятков миллиардов "рефинанса" гривен под 6%, под залог в тот же день купленых на них облигаций с доходностью 13-20.
Скорость генераций схем у ринатыча поражает конечно, что при зеке, шоколадном или что сейчас.

Как бы логика подсказывает что все не так просто. Вот например у меня есть ОВГЗ с доходностью от 13 до 20, если я захочу их продать, а минфин уже давно таких ставок не предлагает, то я захочу премию, рассчитанную по известной формуле, так что удел того кто взял рефинанс - купить на первичном аукционе, на вторичном никто в убыток себе не продает. Теперь еще важную роль играет срок рефинанса, я взял рефинанс на 4 года чтобы быть в плюсе надо взять ОВГЗ на 4 года со ставкой больше ставки рефинанса, если я возьму на полгода - то через полгода надо будет стова искать куда вложить выше ставки рефинанса, а минфин такой доходность уже может и не предлагать.
kianushkolosov
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:41

  yuri_m написав:
  rasmus написав:В среду погашение по UA4000209217 с % = 14 млрд. гривень
Было 11,26% на 77 дней.
Кто в них вложился в 12 мая сего года, вышли просто в НОЛЬ. Прибыли никакой!

Вот это я понимаю "бизнес по-русски". :mrgreen: Вложил 13 ярдов гривен на 77 дней, и на выходе заработал аж куй да никуя! А народ тут плачется, что ставки по депозитам маленькие стали. Вон миллиардами ворочают "за спасибо", и ничего.


Рисковые ребята!
Впрыгивали в один из последних вагонов на ходу !!!
И кажется мне, что они просто захотят остаться в валюте на всю гривню - поглядим.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:55

  rasmus написав:В среду погашение по UA4000209217 с % = 14 млрд. гривень
Было 11,26% на 77 дней.
Кто в них вложился в 12 мая сего года, вышли просто в НОЛЬ. Прибыли никакой!
Ну это если курс не побежит вверх завтра-послезавтра (тогда МИНУС :-( будет).
ПС - надеюсь я правильно посчитал ЧУЖИЕ деньги ....


курс МБ 12.05 - ~26,80, курс среды 29.07, ну пусть 27.60. Попали на 15коп.
0.1126*(77/365)*26,80 = 27,44. Будем надеяться что пацанов не кинут, т.е. прогнут до 27.43 до среды.
Diego
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:00

  Diego написав:
  rasmus написав:В среду погашение по UA4000209217 с % = 14 млрд. гривень
Было 11,26% на 77 дней.
Кто в них вложился в 12 мая сего года, вышли просто в НОЛЬ. Прибыли никакой!
Ну это если курс не побежит вверх завтра-послезавтра (тогда МИНУС :-( будет).
ПС - надеюсь я правильно посчитал ЧУЖИЕ деньги ....


курс МБ 12.05 - ~26,80, курс среды 29.07, ну пусть 27.60. Попали на 15коп.
0.1126*(77/365)*26,80 = 27,44. Будем надеяться что пацанов не кинут, т.е. прогнут до 27.43 до среды.


Да, верно, даже минус.
Я посчитал курс продажи доллара на 12.05, а не покупки.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Puente написав:Так це найбільше і дратує - тобі не дадуть і мені не дадуть таке зробити - а найбагатшій людині ще й допоможуть ...

Ну, він же ж ділиться з тупуватою продажною київською Илітою.
Найбільше дратує те, що ця істота працювала (і далі б працювала, якби не викинули через непотрібність) на/з гебістів/-ами рф, і зараз доїть недолугих тубільців, родичі (в т.ч. діти)/сусіди/знайомі яких воюють з його улюбленими протеже - "ордловцями".
Складно уявити рівень презирства гебістів до тутешньої бидлоИліти.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:11

slonic32
Есть куча народу, которые получают или серую ЗП или переводы от заробитчан в валюте. И если есть карта с беплатным кредитным лимитом, как у Привата, Моно и прочих банков, то проще тратить кредитный лимит на бесплатные расчеты в торговой сети, а валютный доход раз в месяц переводить в гривну (еще и пытаясь подгадать высокий курс), и полученной от обмена гривной погашать кредит, оставаясь в грейсе. Опять же - имея валютную заначку, иногда проще оформить беспроцентную рассрочку на покупку товара, а не сразу сдавать накопления. В общем, масса вариантов.
Как говорят в анекдоте, у Украинцев есть три вида кризиса: "нет денег", "совсем нет денег", и "пора сдавать доллары".
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:16

  fler написав:
  Grand Touring написав:
  flyman написав:тобто без ніяконо перехідного періоду "зроблять разом Долярчиків"
правильно, чем быстрее задушат чпшников, тем быстрее пойдут реформы

Простите за тупость, а какие именно реформы пойдут быстрее после удушения чпшников :?: Приведите хотя бы пару примеров, а то я теряюсь в догадках :roll:
Медична реформа? Освітня? Судова? Податкова? Пенсійна?

Огнестрельная,экстремистская и гильотинная.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:18

  varlo написав:Да, евро уже 1.16, будет на 1.175 ити.

Вже прийшло! Ви були праві! Хто був на низах перекинувся в євро, той в шоколаді! А де наші паритетчики? Може щось скажуть! А золото просто пєсня! 1938,65! Рекорд!
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