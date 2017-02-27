slonic32 написав:Скільки можна розповідати фантазії про "карточників"? Якщо у людини нема грошей і вона влізла у кредит, то звідки візьметься валюта на продаж? А якщо є валюта, то навіщо встрягати з кредитом?
Зачем самый богатый "украинец" берёт рефинанс для своего банка на 500млн баксов? Зачем он объявил дефолт по своим облигациям?
Подсказка: многие люди берут кредиты (пользуются кредитками) не потому, что денег нет. А может даже наоборот
Мне кажется что таких людей, которые пользуются кредитками с умом, учитывая общий уровень фин.грамотности в стране, относительно немного и делать погоду на валютном рынке врядли могут. Да и это пару лет назад можно было говорить что 25 число - это день х - сейчас люди "узнали" что есть другие банки помимо примата и там даты расплаты размазаны по календарю). Сейчас же вообще целесообразность использования кредиток с учетом падения депо-ставок и обрезания кешбеков - вообще потихоньку падает.
А в основном люди используют кредитки поскольку действительно финансы поют романсы (например, до зарплаты не хватает), а если и есть - эти люди все равно где-то да влетают на комиссии и штрафы. Уверен, что многие вообще не заморачиваются, на фин.форумах не сидят и тарифы особо не читают - идут периодически погашать кредитку не в крайнюю дату 25-го, а идут 26-го утром, "подумаешь один день" думают они.
А чего только стоит количество "швидких готивок" с хх процентами годовых - это вообще дно, но ими пользуются, как ни странно.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 27 лип, 2020 17:40, всього редагувалось 2 разів.
rasmus написав:В среду погашение по UA4000209217 с % = 14 млрд. гривень Было 11,26% на 77 дней. Кто в них вложился в 12 мая сего года, вышли просто в НОЛЬ. Прибыли никакой!
Вот это я понимаю "бизнес по-русски". Вложил 13 ярдов гривен на 77 дней, и на выходе заработал аж куй да никуя! А народ тут плачется, что ставки по депозитам маленькие стали. Вон миллиардами ворочают "за спасибо", и ничего.
kianushkolosov написав:slonic32 Ну вот например человек искренне верит в 35-37 как справедливый курс, далее увидев(или ожидая) скачок роста курса - всю дебитную гривню пускает на покупку валюты, далее на хоз деятельность спускается кредитный лимит. Валюту может весь грейс период удерживать, а потом бац продать по выросшему курсу и получить профит... Уверен что значительное количество пользователей кредитного лимита так не поступает
да тут без разницы что с курсом будет. любой бы тут на форуме взял бы пару десятков миллиардов "рефинанса" гривен под 6%, под залог в тот же день купленых на них облигаций с доходностью 13-20. Скорость генераций схем у ринатыча поражает конечно, что при зеке, шоколадном или что сейчас.
Как бы логика подсказывает что все не так просто. Вот например у меня есть ОВГЗ с доходностью от 13 до 20, если я захочу их продать, а минфин уже давно таких ставок не предлагает, то я захочу премию, рассчитанную по известной формуле, так что удел того кто взял рефинанс - купить на первичном аукционе, на вторичном никто в убыток себе не продает. Теперь еще важную роль играет срок рефинанса, я взял рефинанс на 4 года чтобы быть в плюсе надо взять ОВГЗ на 4 года со ставкой больше ставки рефинанса, если я возьму на полгода - то через полгода надо будет стова искать куда вложить выше ставки рефинанса, а минфин такой доходность уже может и не предлагать.
rasmus написав:В среду погашение по UA4000209217 с % = 14 млрд. гривень Было 11,26% на 77 дней. Кто в них вложился в 12 мая сего года, вышли просто в НОЛЬ. Прибыли никакой!
Вот это я понимаю "бизнес по-русски". Вложил 13 ярдов гривен на 77 дней, и на выходе заработал аж куй да никуя! А народ тут плачется, что ставки по депозитам маленькие стали. Вон миллиардами ворочают "за спасибо", и ничего.
Рисковые ребята! Впрыгивали в один из последних вагонов на ходу !!! И кажется мне, что они просто захотят остаться в валюте на всю гривню - поглядим.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus написав:В среду погашение по UA4000209217 с % = 14 млрд. гривень Было 11,26% на 77 дней. Кто в них вложился в 12 мая сего года, вышли просто в НОЛЬ. Прибыли никакой! Ну это если курс не побежит вверх завтра-послезавтра (тогда МИНУС будет). ПС - надеюсь я правильно посчитал ЧУЖИЕ деньги ....
курс МБ 12.05 - ~26,80, курс среды 29.07, ну пусть 27.60. Попали на 15коп. 0.1126*(77/365)*26,80 = 27,44. Будем надеяться что пацанов не кинут, т.е. прогнут до 27.43 до среды.
rasmus написав:В среду погашение по UA4000209217 с % = 14 млрд. гривень Было 11,26% на 77 дней. Кто в них вложился в 12 мая сего года, вышли просто в НОЛЬ. Прибыли никакой! Ну это если курс не побежит вверх завтра-послезавтра (тогда МИНУС будет). ПС - надеюсь я правильно посчитал ЧУЖИЕ деньги ....
курс МБ 12.05 - ~26,80, курс среды 29.07, ну пусть 27.60. Попали на 15коп. 0.1126*(77/365)*26,80 = 27,44. Будем надеяться что пацанов не кинут, т.е. прогнут до 27.43 до среды.
Да, верно, даже минус. Я посчитал курс продажи доллара на 12.05, а не покупки.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Puente написав:Так це найбільше і дратує - тобі не дадуть і мені не дадуть таке зробити - а найбагатшій людині ще й допоможуть ...
Ну, він же ж ділиться з тупуватою продажною київською Илітою. Найбільше дратує те, що ця істота працювала (і далі б працювала, якби не викинули через непотрібність) на/з гебістів/-ами рф, і зараз доїть недолугих тубільців, родичі (в т.ч. діти)/сусіди/знайомі яких воюють з його улюбленими протеже - "ордловцями". Складно уявити рівень презирства гебістів до тутешньої бидлоИліти.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
slonic32 Есть куча народу, которые получают или серую ЗП или переводы от заробитчан в валюте. И если есть карта с беплатным кредитным лимитом, как у Привата, Моно и прочих банков, то проще тратить кредитный лимит на бесплатные расчеты в торговой сети, а валютный доход раз в месяц переводить в гривну (еще и пытаясь подгадать высокий курс), и полученной от обмена гривной погашать кредит, оставаясь в грейсе. Опять же - имея валютную заначку, иногда проще оформить беспроцентную рассрочку на покупку товара, а не сразу сдавать накопления. В общем, масса вариантов. Как говорят в анекдоте, у Украинцев есть три вида кризиса: "нет денег", "совсем нет денег", и "пора сдавать доллары".