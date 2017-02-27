Додано: Пон 27 лип, 2020 17:37

Вкладчик1234 написав: slonic32 написав: Скільки можна розповідати фантазії про "карточників"?

Якщо у людини нема грошей і вона влізла у кредит, то звідки візьметься валюта на продаж? А якщо є валюта, то навіщо встрягати з кредитом? Скільки можна розповідати фантазії про "карточників"?Якщо у людини нема грошей і вона влізла у кредит, то звідки візьметься валюта на продаж? А якщо є валюта, то навіщо встрягати з кредитом?

Зачем самый богатый "украинец" берёт рефинанс для своего банка на 500млн баксов?

Зачем он объявил дефолт по своим облигациям?



Подсказка: многие люди берут кредиты (пользуются кредитками) не потому, что денег нет. А может даже наоборот Зачем самый богатый "украинец" берёт рефинанс для своего банка на 500млн баксов?Зачем он объявил дефолт по своим облигациям?Подсказка: многие люди берут кредиты (пользуются кредитками) не потому, что денег нет. А может даже наоборот

Мне кажется что таких людей, которые пользуются кредитками с умом, учитывая общий уровень фин.грамотности в стране, относительно немного и делать погоду на валютном рынке врядли могут. Да и это пару лет назад можно было говорить что 25 число - это день х - сейчас люди "узнали" что есть другие банки помимо примата и там даты расплаты размазаны по календарю). Сейчас же вообще целесообразность использования кредиток с учетом падения депо-ставок и обрезания кешбеков - вообще потихоньку падает.А в основном люди используют кредитки поскольку действительно финансы поют романсы (например, до зарплаты не хватает), а если и есть - эти люди все равно где-то да влетают на комиссии и штрафы. Уверен, что многие вообще не заморачиваются, на фин.форумах не сидят и тарифы особо не читают - идут периодически погашать кредитку не в крайнюю дату 25-го, а идут 26-го утром, "подумаешь один день" думают они.А чего только стоит количество "швидких готивок" с хх процентами годовых - это вообще дно, но ими пользуются, как ни странно.