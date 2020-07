Додано: Пон 27 лип, 2020 18:27

Нынче золото обновило исторический хай.

Не нравится мне это...

– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.