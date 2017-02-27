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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6086608760886089

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 213
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
57
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
51%
108
Ніяких змін не очікую
15%
32
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:22

  yuri_m написав:
  rasmus написав:В среду погашение по UA4000209217 с % = 14 млрд. гривень
Было 11,26% на 77 дней.
Кто в них вложился в 12 мая сего года, вышли просто в НОЛЬ. Прибыли никакой!

Вот это я понимаю "бизнес по-русски". :mrgreen: Вложил 13 ярдов гривен на 77 дней, и на выходе заработал аж куй да никуя! А народ тут плачется, что ставки по депозитам маленькие стали. Вон миллиардами ворочают "за спасибо", и ничего.

Це ми зараз такі мудрі.
А гривня в Приваті в 2016 на 5 років під 20%...поки політ нормальний...а шо буде через рік? На то вони і ризикові вкладення.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:23

  Qwerty написав:
  varlo написав:Да, евро уже 1.16, будет на 1.175 ити.

Вже прийшло! Ви були праві! Хто був на низах перекинувся в євро, той в шоколаді! А де наші паритетчики? Може щось скажуть! А золото просто пєсня! 1938,65! Рекорд!

Я заканчиваю прогнозировать евро. Не мое это.
А по золоту мой прогноз в силе.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:23

  zРадио написав:
  Moneta написав:Набсовет банка Рината Ахметова ПУМБ принял решение о привлечении крупной суммы рефинансирования от Нацбанка в ближайшие 5 лет — общим объемом 13,85 млрд грн. В качестве залога планируется предоставить облигации внутреннего госзайма.

Скорее всего, будет задействована схема, ставшая популярной в последнее время: рефинансирование НБУ привлекается под 6% (текущий размер учетной ставки) и на него закупаются ОВГЗ под 11-13% годовых. Риск минимальный с крупным заработком.


С почином! Де факто, это эмиссия в бюджет

Кто,как не Ахметов заинтересован через такое РЕПО,да или иными макарами в ослаблении гривны.Зо тоже за.Все правильные люди счастливы.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:25

  goldfinger написав:Набсовет банка Рината Ахметова ПУМБ принял решение о привлечении крупной суммы рефинансирования от Нацбанка в ближайшие 5 лет — общим объемом 13,85 млрд грн. В качестве залога планируется предоставить облигации внутреннего госзайма.

Скорее всего, будет задействована схема, ставшая популярной в последнее время: рефинансирование НБУ привлекается под 6% (текущий размер учетной ставки) и на него закупаются ОВГЗ под 11-13% годовых. Риск минимальный с крупным заработком.


Интересно что решение о займе под 6% принимается Набсоветом коммерческого банка. Разве было публичное предложение от Набсовета НБУ раздавать всем желающим рефинансы ? Похоже на коррупцию подковерную - почему не рыночным методом - типа есть 100 млрд грн, кто больше процентов под залог ОВГЗ предложит, тот и получит.
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 27 лип, 2020 18:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:26

  Qwerty написав:
  varlo написав:Да, евро уже 1.16, будет на 1.175 ити.

Вже прийшло! Ви були праві! Хто був на низах перекинувся в євро, той в шоколаді! А де наші паритетчики? Може щось скажуть! А золото просто пєсня! 1938,65! Рекорд!

По золоту, кто в теме, уже никто не сомневается, что пик будет на уровне 2400-2600 долларов в этот раз. Так что пользуйтесь появившейся возможностью сохранить имеющееся.

В этом контексте хорошие возможности для заработков можно поискать в меди, серебре и некоторых других металлах.

Что касается гривни, то почему-то никто не говорит о том, что учетная ставка снижается одновременно с накачкой экономики деньгами. А ведь это девальвация гривны на фоне инфляции без вариантов.
Востаннє редагувалось buratinyo в Пон 27 лип, 2020 18:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нынче золото обновило исторический хай.
Не нравится мне это...
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:28

  vovan_prm написав:Нынче золото обновило исторический хай.
Не нравится мне это...

Следующим будет биткоин.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:29

  kianushkolosov написав:Теперь еще важную роль играет срок рефинанса, я взял рефинанс на 4 года чтобы быть в плюсе надо взять ОВГЗ на 4 года со ставкой больше ставки рефинанса, если я возьму на полгода - то через полгода надо будет стова искать куда вложить выше ставки рефинанса, а минфин такой доходность уже может и не предлагать.

Вам (чи мені) не запропонують, а коли буде "ах, какой человек"(той же РЛА) - то запросто. Якщо треба буде - то і облікову ставку НБУ підніме "а-ля 2018".
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:44

  kianushkolosov написав:slonic32
Ну вот например человек искренне верит в 35-37 как справедливый курс, далее увидев(или ожидая) скачок роста курса - всю дебитную гривню пускает на покупку валюты, далее на хоз деятельность спускается кредитный лимит. Валюту может весь грейс период удерживать, а потом бац продать по выросшему курсу и получить профит...
Уверен что значительное количество пользователей кредитного лимита так не поступает

Таких унікумів одиниці. Суми там маленькі (макс. Пару тис уе) Погоди на ринку вони не зроблять.
Востаннє редагувалось slonic32 в Пон 27 лип, 2020 18:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:45

Привычная уже для последних месяцев новость, но все же...

Fitch Ratings ухудшает прогноз падения и восстановления мирового ВВП, заявляя, что негативные эффекты коронакризиса будут проявлять себя до середины текущей декады (т.е. 2025-го года) даже без повторения жестких локдаунов экономик.

Среди основных проблем, припятствующих быстрому восстановлению - рост долговременной безработицы, сокращение выработки человекочасов, а также уменьшение инвестиций в производство.

В среднем падение на 2020-й увеличено, а рост с 2021-го по 2025-й - уменьшен на 0,6 п.п., что накопительно снижает ранее оцениваемый ВВП 2025-го на 3-4 п.п., а также отодвигает восстановление к уровню 2019-го с 2022-го на 2024-й. Больше всего ухудшен прогноз по странам Еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания).

https://www.fitchratings.com/research/s ... 27-07-2020
zРадио
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