rasmus написав:В среду погашение по UA4000209217 с % = 14 млрд. гривень Было 11,26% на 77 дней. Кто в них вложился в 12 мая сего года, вышли просто в НОЛЬ. Прибыли никакой!
Вот это я понимаю "бизнес по-русски". Вложил 13 ярдов гривен на 77 дней, и на выходе заработал аж куй да никуя! А народ тут плачется, что ставки по депозитам маленькие стали. Вон миллиардами ворочают "за спасибо", и ничего.
Це ми зараз такі мудрі. А гривня в Приваті в 2016 на 5 років під 20%...поки політ нормальний...а шо буде через рік? На то вони і ризикові вкладення.
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Moneta написав:Набсовет банка Рината Ахметова ПУМБ принял решение о привлечении крупной суммы рефинансирования от Нацбанка в ближайшие 5 лет — общим объемом 13,85 млрд грн. В качестве залога планируется предоставить облигации внутреннего госзайма.
Скорее всего, будет задействована схема, ставшая популярной в последнее время: рефинансирование НБУ привлекается под 6% (текущий размер учетной ставки) и на него закупаются ОВГЗ под 11-13% годовых. Риск минимальный с крупным заработком.
С почином! Де факто, это эмиссия в бюджет
Кто,как не Ахметов заинтересован через такое РЕПО,да или иными макарами в ослаблении гривны.Зо тоже за.Все правильные люди счастливы.
goldfinger написав:Набсовет банка Рината Ахметова ПУМБ принял решение о привлечении крупной суммы рефинансирования от Нацбанка в ближайшие 5 лет — общим объемом 13,85 млрд грн. В качестве залога планируется предоставить облигации внутреннего госзайма.
Скорее всего, будет задействована схема, ставшая популярной в последнее время: рефинансирование НБУ привлекается под 6% (текущий размер учетной ставки) и на него закупаются ОВГЗ под 11-13% годовых. Риск минимальный с крупным заработком.
Интересно что решение о займе под 6% принимается Набсоветом коммерческого банка. Разве было публичное предложение от Набсовета НБУ раздавать всем желающим рефинансы ? Похоже на коррупцию подковерную - почему не рыночным методом - типа есть 100 млрд грн, кто больше процентов под залог ОВГЗ предложит, тот и получит.
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 27 лип, 2020 18:27, всього редагувалось 2 разів.
kianushkolosov написав:Теперь еще важную роль играет срок рефинанса, я взял рефинанс на 4 года чтобы быть в плюсе надо взять ОВГЗ на 4 года со ставкой больше ставки рефинанса, если я возьму на полгода - то через полгода надо будет стова искать куда вложить выше ставки рефинанса, а минфин такой доходность уже может и не предлагать.
Вам (чи мені) не запропонують, а коли буде "ах, какой человек"(той же РЛА) - то запросто. Якщо треба буде - то і облікову ставку НБУ підніме "а-ля 2018".
kianushkolosov написав:slonic32 Ну вот например человек искренне верит в 35-37 как справедливый курс, далее увидев(или ожидая) скачок роста курса - всю дебитную гривню пускает на покупку валюты, далее на хоз деятельность спускается кредитный лимит. Валюту может весь грейс период удерживать, а потом бац продать по выросшему курсу и получить профит... Уверен что значительное количество пользователей кредитного лимита так не поступает
Таких унікумів одиниці. Суми там маленькі (макс. Пару тис уе) Погоди на ринку вони не зроблять.
Востаннє редагувалось slonic32 в Пон 27 лип, 2020 18:53, всього редагувалось 1 раз.
Привычная уже для последних месяцев новость, но все же...
Fitch Ratings ухудшает прогноз падения и восстановления мирового ВВП, заявляя, что негативные эффекты коронакризиса будут проявлять себя до середины текущей декады (т.е. 2025-го года) даже без повторения жестких локдаунов экономик.
Среди основных проблем, припятствующих быстрому восстановлению - рост долговременной безработицы, сокращение выработки человекочасов, а также уменьшение инвестиций в производство.
В среднем падение на 2020-й увеличено, а рост с 2021-го по 2025-й - уменьшен на 0,6 п.п., что накопительно снижает ранее оцениваемый ВВП 2025-го на 3-4 п.п., а также отодвигает восстановление к уровню 2019-го с 2022-го на 2024-й. Больше всего ухудшен прогноз по странам Еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания).