|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 лип, 2020 20:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
СТАВКИ НА ОСЛАБЛЕНИЕ ДОЛЛАРА ЛЕТОМ РАСТУТ -
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Пон 27 лип, 2020 23:01
75%?! Ну, добре, що хоч не 90%! Ось тримаю перед собою технологічну карту вирощування тієї ж кукурудзи і думаю, що ж я за ту валюту та купляв! Якщо рахувати придбання техніки, то вона в минулі роки придбана і нині в собівартості лише амортизація! Заробітна плата гривнями! Податки теж не валютою платяться, мінеральні добрива наші українські! Дизельок теж наш український Бєнін! Якщо вартість мається на увазі це реалізація зерна, то і прибуток це теж гривнева складова! Загально виробничі затрати теж гривня! Ось насіння це закордонне хоча і в нас навчилися непогане вирощувати і є насіннєві заводи! Так що ж там на 75%? А фраза від продавця батарейок до телефонів про «звичайнісіньке економічне невігластво» це супер! Як кажуть американці - «покажи свій мільйон». Хоча історії про 300 квадратних метрів офісу з мангалом перед входом ми вже не чуємо і то добре! А то геній економіки нам би тут нарозказував!
Додано: Пон 27 лип, 2020 23:39
[quote="5020266:yama"][quote="5020218:Qwerty"][quote="5013729:vitaliian"]
Если такой курс будет вы быстро проедите свою заначку и дальше будете страдать как и весь народ Украины. Неужели " валютные воротилы " не понимают что их 10к $ это всего лишь не большая подушка безопасности ,а в целом стратегически вам еще жить в этой стране и как только закончиться "заначка " вы как и все смерды ощутите прелесть девальвации на себе... Например в тех же банальных ямах на дорогах. Стратегически мыслить надо , удивляет как люди радуються сеюминутной выгоде. Если у вас 100-200к$ ну может стоит радоваться , хотя и запросы на жизнь выше , и расходы и вы своих 100к$ при кризисе спустите с той же скоростью что смерды свою $1000
Якщо мова йшла б про заначку, то я навіть і не знав би, що таке курс і як він змінюється... Коли буде такий курс, то можна буде продати вирощене і вкластись в розширення інфраструктури і удосконалення технологій переробки! Погано, що тут в основному сидять ті для кого є мрією заначка в 10 штук і основне заняття це біганина з 200-500 доларів від обмінки до обмінки!
І я думаю, що тут всякі сидять... І всякі пишуть, а ще більше читають! Треба ж знати як простий пересічний люд розуміє питання економіки і фінансів, щоб уявляти як їх треба розводити на бабки!
І загальних рецептів щастя не існує, хоча я розумію, що ви за те, щоб всі були бідними і рівними як в можливостях так і в реалізації своїх доходів! А щодо доріг... При курсі па 8 вони я так зрозумів були ідеальними! Так і пригадується дорога Миколаїв - Кіровоград! Правда і зараз нічого не змінилося, крім назви, Кіровограда то вже нема!
Додано: Пон 27 лип, 2020 23:54
Хто зна чи були паритетчики. Меньше потрібно читати жовтої преси. ЛОБ на сусідній гілці вже давно розповідає що і як, по полицям як то кажуть. От нарешті прогнози справджуються. Терпіння і витримка. Хоча ще питання до якого рівня євро дійде. Який ваш прогноз?
Додано: Пон 27 лип, 2020 23:56
І не тільки! З 5 до 8 теж зіграло свою роль! Як і нині з 25 до 37-38 принесе великі додаткові кошти в гривні для розрахунків за взяті як фінансові так і матеріальні кредити для вирощування врожаю! Тут вже хтось писав, що якщо цикл виробництва був при 25, а реалізація при 30, то це додатковий прибуток! Що тут смішного?! Мова ж йде про експорт! І про валюту! Чи ви хочете змішати все в одну купу?! На виручені кошти як і до цього буде модернізуватися сільське господарство і приносити ще більше валюти! Чи ми вже не сільськогосподарська країна і потрібно ще сільське господарство довести до стану кінця 90-х і початку 2000-х років?!
За ці роки, коли гривня девальвувала з сільським господарством відбулися разючі зміни! Ті ж Вєрєвський, Бахматюк, Косюк, той же порох з Герегами і багато інших побудували інфраструктуру великих агрохолдингів і нині її підтримують і розвивають! А деякі тутешні розумники розповідають про сільське господарство як збирання грибів і рибалку з охотою! Тому таке і уявлення!
Не потрібно дивитися на це однобоко, тим більше, якщо не бачили на свої очі як це все відбувалося!
|