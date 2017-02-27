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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6087608860896090

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 213
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
57
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
51%
108
Ніяких змін не очікую
15%
32
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 20:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

СТАВКИ НА ОСЛАБЛЕНИЕ ДОЛЛАРА ЛЕТОМ РАСТУТ - https://take-profit.org/news/102324-sta ... om-rastut/
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 23:01

  Василь-Рівне написав:
  Shaman написав:давайте разделим мухи и котлеты.
укрепление гривны хорошо прибило производителей, не надо это отрицать. начиная от сельхоз,

В курсі, що у вартості того ж таки зерна валютна складова дорівнює 75%? Тому користь девальвації у цьому випадку це приклад бумерангу та самообман, або звичайнісіньське економічне невігластво.

75%?! Ну, добре, що хоч не 90%! Ось тримаю перед собою технологічну карту вирощування тієї ж кукурудзи і думаю, що ж я за ту валюту та купляв! Якщо рахувати придбання техніки, то вона в минулі роки придбана і нині в собівартості лише амортизація! Заробітна плата гривнями! Податки теж не валютою платяться, мінеральні добрива наші українські! Дизельок теж наш український Бєнін! Якщо вартість мається на увазі це реалізація зерна, то і прибуток це теж гривнева складова! Загально виробничі затрати теж гривня! Ось насіння це закордонне хоча і в нас навчилися непогане вирощувати і є насіннєві заводи! Так що ж там на 75%? А фраза від продавця батарейок до телефонів про «звичайнісіньке економічне невігластво» це супер! Як кажуть американці - «покажи свій мільйон». Хоча історії про 300 квадратних метрів офісу з мангалом перед входом ми вже не чуємо і то добре! А то геній економіки нам би тут нарозказував!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 23:39

[quote="5020266:yama"][quote="5020218:Qwerty"][quote="5013729:vitaliian"]
Если такой курс будет вы быстро проедите свою заначку и дальше будете страдать как и весь народ Украины. Неужели " валютные воротилы " не понимают что их 10к $ это всего лишь не большая подушка безопасности ,а в целом стратегически вам еще жить в этой стране и как только закончиться "заначка " вы как и все смерды ощутите прелесть девальвации на себе... Например в тех же банальных ямах на дорогах. Стратегически мыслить надо , удивляет как люди радуються сеюминутной выгоде. Если у вас 100-200к$ ну может стоит радоваться , хотя и запросы на жизнь выше , и расходы и вы своих 100к$ при кризисе спустите с той же скоростью что смерды свою $1000 :)
Якщо мова йшла б про заначку, то я навіть і не знав би, що таке курс і як він змінюється... Коли буде такий курс, то можна буде продати вирощене і вкластись в розширення інфраструктури і удосконалення технологій переробки! Погано, що тут в основному сидять ті для кого є мрією заначка в 10 штук і основне заняття це біганина з 200-500 доларів від обмінки до обмінки!
І я думаю, що тут всякі сидять... І всякі пишуть, а ще більше читають! Треба ж знати як простий пересічний люд розуміє питання економіки і фінансів, щоб уявляти як їх треба розводити на бабки!
І загальних рецептів щастя не існує, хоча я розумію, що ви за те, щоб всі були бідними і рівними як в можливостях так і в реалізації своїх доходів! А щодо доріг... При курсі па 8 вони я так зрозумів були ідеальними! Так і пригадується дорога Миколаїв - Кіровоград! Правда і зараз нічого не змінилося, крім назви, Кіровограда то вже нема!
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 23:54

  Qwerty написав:Вже прийшло! Ви були праві! Хто був на низах перекинувся в євро, той в шоколаді! А де наші паритетчики? Може щось скажуть!

Хто зна чи були паритетчики. Меньше потрібно читати жовтої преси. ЛОБ на сусідній гілці вже давно розповідає що і як, по полицям як то кажуть. От нарешті прогнози справджуються. Терпіння і витримка. Хоча ще питання до якого рівня євро дійде. Який ваш прогноз?
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 23:56

  Starikan написав:
  Qwerty написав:
  centurionus написав: Ще раз напишу - немає кореляції між зростанням та девальвацією в Україні. Було вже на гілці, з графіками та таблицями. Крапка. Є зв'язок певний із цінами на експортовані товари на зовнішніх ринках.
Сільське господарство країни із занедбаного з невисокими урожаями, низькою ефективністю і відносно невисокими експортними можливостями стало ефективним, збільшивши майже на 50% і продуктивність і експорт! А також отримало сучасну техніку і технології! Ось вчора був на одному МЕЗі, де повним ходом йде дуже серйозна реконструкція і вкладено десятки мільйонів доларів! Підписали взаємовигідний договір на поставку насіння соняшника.

И всё это благодаря девальвации с 8 до 27?
Не смешите.
Убили внутренний спрос и обрадовались.
Сейчас зелень занимается тем же самым.

І не тільки! З 5 до 8 теж зіграло свою роль! Як і нині з 25 до 37-38 принесе великі додаткові кошти в гривні для розрахунків за взяті як фінансові так і матеріальні кредити для вирощування врожаю! Тут вже хтось писав, що якщо цикл виробництва був при 25, а реалізація при 30, то це додатковий прибуток! Що тут смішного?! Мова ж йде про експорт! І про валюту! Чи ви хочете змішати все в одну купу?! На виручені кошти як і до цього буде модернізуватися сільське господарство і приносити ще більше валюти! Чи ми вже не сільськогосподарська країна і потрібно ще сільське господарство довести до стану кінця 90-х і початку 2000-х років?!
За ці роки, коли гривня девальвувала з сільським господарством відбулися разючі зміни! Ті ж Вєрєвський, Бахматюк, Косюк, той же порох з Герегами і багато інших побудували інфраструктуру великих агрохолдингів і нині її підтримують і розвивають! А деякі тутешні розумники розповідають про сільське господарство як збирання грибів і рибалку з охотою! Тому таке і уявлення!
Не потрібно дивитися на це однобоко, тим більше, якщо не бачили на свої очі як це все відбувалося!
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