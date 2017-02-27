Shaman написав:давайте разделим мухи и котлеты. укрепление гривны хорошо прибило производителей, не надо это отрицать. начиная от сельхоз,
В курсі, що у вартості того ж таки зерна валютна складова дорівнює 75%? Тому користь девальвації у цьому випадку це приклад бумерангу та самообман, або звичайнісіньське економічне невігластво.
75%?! Ну, добре, що хоч не 90%! Ось тримаю перед собою технологічну карту вирощування тієї ж кукурудзи і думаю, що ж я за ту валюту та купляв! Якщо рахувати придбання техніки, то вона в минулі роки придбана і нині в собівартості лише амортизація! Заробітна плата гривнями! Податки теж не валютою платяться, мінеральні добрива наші українські! Дизельок теж наш український Бєнін! Якщо вартість мається на увазі це реалізація зерна, то і прибуток це теж гривнева складова! Загально виробничі затрати теж гривня! Ось насіння це закордонне хоча і в нас навчилися непогане вирощувати і є насіннєві заводи! Так що ж там на 75%? А фраза від продавця батарейок до телефонів про «звичайнісіньке економічне невігластво» це супер! Як кажуть американці - «покажи свій мільйон». Хоча історії про 300 квадратних метрів офісу з мангалом перед входом ми вже не чуємо і то добре! А то геній економіки нам би тут нарозказував!
[quote="5020266:yama"][quote="5020218:Qwerty"][quote="5013729:vitaliian"] Если такой курс будет вы быстро проедите свою заначку и дальше будете страдать как и весь народ Украины. Неужели " валютные воротилы " не понимают что их 10к $ это всего лишь не большая подушка безопасности ,а в целом стратегически вам еще жить в этой стране и как только закончиться "заначка " вы как и все смерды ощутите прелесть девальвации на себе... Например в тех же банальных ямах на дорогах. Стратегически мыслить надо , удивляет как люди радуються сеюминутной выгоде. Если у вас 100-200к$ ну может стоит радоваться , хотя и запросы на жизнь выше , и расходы и вы своих 100к$ при кризисе спустите с той же скоростью что смерды свою $1000 Якщо мова йшла б про заначку, то я навіть і не знав би, що таке курс і як він змінюється... Коли буде такий курс, то можна буде продати вирощене і вкластись в розширення інфраструктури і удосконалення технологій переробки! Погано, що тут в основному сидять ті для кого є мрією заначка в 10 штук і основне заняття це біганина з 200-500 доларів від обмінки до обмінки! І я думаю, що тут всякі сидять... І всякі пишуть, а ще більше читають! Треба ж знати як простий пересічний люд розуміє питання економіки і фінансів, щоб уявляти як їх треба розводити на бабки! І загальних рецептів щастя не існує, хоча я розумію, що ви за те, щоб всі були бідними і рівними як в можливостях так і в реалізації своїх доходів! А щодо доріг... При курсі па 8 вони я так зрозумів були ідеальними! Так і пригадується дорога Миколаїв - Кіровоград! Правда і зараз нічого не змінилося, крім назви, Кіровограда то вже нема!
Qwerty написав:Вже прийшло! Ви були праві! Хто був на низах перекинувся в євро, той в шоколаді! А де наші паритетчики? Може щось скажуть!
Хто зна чи були паритетчики. Меньше потрібно читати жовтої преси. ЛОБ на сусідній гілці вже давно розповідає що і як, по полицям як то кажуть. От нарешті прогнози справджуються. Терпіння і витримка. Хоча ще питання до якого рівня євро дійде. Який ваш прогноз?
centurionus написав: Ще раз напишу - немає кореляції між зростанням та девальвацією в Україні. Було вже на гілці, з графіками та таблицями. Крапка. Є зв'язок певний із цінами на експортовані товари на зовнішніх ринках.
Сільське господарство країни із занедбаного з невисокими урожаями, низькою ефективністю і відносно невисокими експортними можливостями стало ефективним, збільшивши майже на 50% і продуктивність і експорт! А також отримало сучасну техніку і технології! Ось вчора був на одному МЕЗі, де повним ходом йде дуже серйозна реконструкція і вкладено десятки мільйонів доларів! Підписали взаємовигідний договір на поставку насіння соняшника.
И всё это благодаря девальвации с 8 до 27? Не смешите. Убили внутренний спрос и обрадовались. Сейчас зелень занимается тем же самым.
І не тільки! З 5 до 8 теж зіграло свою роль! Як і нині з 25 до 37-38 принесе великі додаткові кошти в гривні для розрахунків за взяті як фінансові так і матеріальні кредити для вирощування врожаю! Тут вже хтось писав, що якщо цикл виробництва був при 25, а реалізація при 30, то це додатковий прибуток! Що тут смішного?! Мова ж йде про експорт! І про валюту! Чи ви хочете змішати все в одну купу?! На виручені кошти як і до цього буде модернізуватися сільське господарство і приносити ще більше валюти! Чи ми вже не сільськогосподарська країна і потрібно ще сільське господарство довести до стану кінця 90-х і початку 2000-х років?! За ці роки, коли гривня девальвувала з сільським господарством відбулися разючі зміни! Ті ж Вєрєвський, Бахматюк, Косюк, той же порох з Герегами і багато інших побудували інфраструктуру великих агрохолдингів і нині її підтримують і розвивають! А деякі тутешні розумники розповідають про сільське господарство як збирання грибів і рибалку з охотою! Тому таке і уявлення! Не потрібно дивитися на це однобоко, тим більше, якщо не бачили на свої очі як це все відбувалося!
Shaman написав:Вы часть моей фразы обрезали в данном примере я как раз написал, что расходах курс был 27, а при доходах - 24 - можно прикинуть потери. и наоборот, если сейчас курс обвалится до 30 - сельхоз зафиксирует доп прибыль, особенно если затраты были при 25.
Ви так нічого і не зрозуміли. Нічого дивного, бо цього не розуміє ні президент, ні міністр економіки, ні інші високопосадовці. Тому спробую розжувати, що цифра 75 все таки більша ніж цифра 25 у три рази, хоча, мені, це очевидно, але не очевидно Вам і навіть такому «псевдоексперту» qwerty як і решті нашої чиновницької раті. Візьмемо приклад однієї із основних експортних культур це зерно кукурудзи. Рентабельність його вирощування складає від ... витер цифри, бо мене вже тут заклювали, бо посил не в них ( https://galmash.com.ua/ua/news/vyraschi ... trebuetsyahttps://infoindustria.com.ua/viroshhuva ... h-posiviv/) Бідненькі нещасні аграрії, вірно? От тепер порахуємо на Ваших цифрах, що виграє селянин коли , буде девальвація з 24 до 27 грн за долар, тобто на 12,5%. Собівартість кукурудзи рахуємо для зручності приблизно 50$ , а валютна складова у собівартості складає 75%. Отже, в цій ситуації, кукурудза аграріям обійдеться не в 50$, а в: 50-25% (75% валютна складова) =37,5+12,5% (девальвація) =42,19 + 12,55 (не валютна складова) = 54,74$ - тобто при девальвації в 12,5% аграрії не виграють, а втрачають майже 9,5% !!! А при ревальвації навпаки виграють приблизно в таких межах. Тепер зрозуміло? Єдиний хто може постраждати від ревальвації гривні це трейдери - спекулянти, але не люди які реально працюють на землі. Було би добре як би це почитав президент, міністр економіки та всі чинуші які топлять за девальвацію для підняття економіки і нагадаю, що в промисловості також є валютна складова і вона не мала. Девальвація лише зробить бідних ще біднішими, а «нещасних» аграріїв з їх рентабельністю у ... % та експортерів ще в рази багатшими.
Оце писанина! То написав, що аграрії при девальвації в 12,5% не виграють, а втрачають... А потім підсумок оцієї написаної бєлібєрди, що «нещасні» аграрії при тій же девальвації стануть багатшими!!! «Нічаво нє понімаю». І нашим і вашим! Прав був проф. Преображенський, коли казав, що процвітання почнеться тоді, коли такі як Василь та займуться своїми прямими обов’язками - чисткою конюшень!
Вело написав:Собівартість кукурудзи рахуємо приблизно 50$ (собівартість по найнижчому мінімуму в 300%) , а валютна складова у собівартості складає 75%. Отже, в цій ситуації, кукурудза аграріям обійдеться не в 50$, а в: 50-25% (75% валютна складова) =37,5+12,5% (девальвація) =42,19 + 12,55 (не валютна складова) = 54,74$ - тобто при девальвації в 12,5% аграрії не виграють, а втрачають майже 9,5% !!! [/b]
Не проверял выкладки, но такого не может быть, ибо такого не может быть никогда.
Ну Василь знаний економіст! Валютна складова у середньо статичного господарства взагалі нуль! Бо купляється все за гривню, плюс податки, оплата праці, амортизація все в гривні! На рахунок прибутків в 300%, то це взагалі з розряду шизофренії! Бо виходить, що ті, хто продає всі матеріальні ресурси, віддають їх майже даром! Такі собі благодєтєлі!
Starikan написав:И всё это благодаря девальвации с 8 до 27? Убили внутренний спрос и обрадовались. Сейчас зелень занимается тем же самым.
Я тоже не совсем понимаю логику действий правительства. Особенно порадовал господин Гетманцев, который прямо заявил: для запуска экономики нужна девальвация. Это нобелевская премия, не меньше. То есть, по этой теории, после роста курса с 8 до 28, Украина должна давно стать первой экономикой в мире, но почему-то этого никто не наблюдает. Скорее всего это новый оптический эффект в физике: экономика после девальвации в 350% просто разбухла от денег, но этого не видно. Такая вот оптика.
Меня глупого, в университетах учили такие же глупые, что для нормальной работы экономики нужны прежде всего инвестиции, а для их привлечения необходима защита частной собственности, равная конкуренция и привлекательная налоговая система. Вместо этого правительство предлагает очередную схему: производится эмиссия денежной массы (особенно порадовало слово «контролируемая»), затыкается дыра в бюджете, после этого население с полными карманами свеженапечатанных денег скупает все что можно, часть этих денег в виде налогов возвращается в казну, а другая часть идёт на развитие товаропроизводителя, продукция которого и была приобретена населением. Долгие и продолжительные аплодисменты!
В реальности будет следующее: часть эмиссионных денег в виде налогов конечно вернётся, но большая часть начнёт давить на курс (дураков осталось мало, если есть лишнее – покупается валюта). После этого правительство выпустит бумажку: с первого числа минимальная зарплата будет «до хрена» (ну а чего мелочиться, бумага стерпит). Курс пойдёт вверх, товары начнут дорожать, инфляция будет двузначной, по девальвации даже прогнозов давать не хочу, бизнес увеличивать зарплаты в таких условиях не будет. В итоге, через какое-то время дефицит бюджета опять начнёт рост, и господин Гетманцев (если к тому времени он ещё будет у власти) скажет, что для запуска экономики нужна опять девальвация. А как же экспорт? Там тоже дураков нет. Естественно, лучше купить ещё один замок во Франции, чем инвестировать непонятно во что. Это действительно более выгодное вложение денег.
Весь этот цирк напоминает больного, которому вместо лечения постоянно вкалывают адреналин, а ему все хуже и хуже. Я не знаю где учились эти люди, но любой студент соответствующего профиля знает, что эмиссия без обеспечения всегда приводит к цене за буханку хлеба с несколькими нулями. Тем более уже напечатали купюру в 1 000 гривен. Чем не повод для гордости?
Справедливості раді, то відповідь Старікана була на коментар про модернізацію і підйом сільського господарства... Хіба не підняли і не покращили кардинально результати цієї галузі?! І хіба рекордні врожаї і експорт не були обєспєчєнієм? А на рахунок освіти, то я теж пам’ятаю своїх професорів економіки, які розповідали про керівну роль партії в економічних процесах! І в основному всі оті випускники і стали у нас і олігархами, і чиновниками всіх мастєй! Зараз їх діти рулять, які основу своїх знань отримували у наших вузах, про процес їх навчання я краще промовчу, коли із 100 випускників економічного факультету КНУ їм. Шевченка по спеціальності йдуть працювати пару десятків випускників! А девальвація у нас вже ну дуже багато років, а буханка хліба чомусь без багатьох нулів! Не треба стращать! Не хлібом єдиним!
Я выше по тексту давал на одном графике (т.е. наглядней некуда) сравнение скорости девальвации со скоростью потребительской инфляции - последняя отстает от первой практически вдвое! Соответственно, ни о какой 75%-ной валютной составляющей и речи идти не может... И это розничные цены - инфляция производителей всегда будет ниже потребительской. Хотел бы я посмотреть на производителей, в том числе фермеров, которые в массовом порядке в убыток себе отгружали бы продукт
Впрочем, что это я - фундаментальных контр-аргументов я все равно пока не слышал. Оппонирование сводится к 2-м личным чаяниям - хочу продолжать зарабатывать на гривневых депозитах и хочу продолжать видеть на полках магазинов дешевый импорт...