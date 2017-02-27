Додано: Пон 27 лип, 2020 23:39

[quote="5020266:yama"][quote="5020218:Qwerty"][quote="5013729:vitaliian"]Если такой курс будет вы быстро проедите свою заначку и дальше будете страдать как и весь народ Украины. Неужели " валютные воротилы " не понимают что их 10к $ это всего лишь не большая подушка безопасности ,а в целом стратегически вам еще жить в этой стране и как только закончиться "заначка " вы как и все смерды ощутите прелесть девальвации на себе... Например в тех же банальных ямах на дорогах. Стратегически мыслить надо , удивляет как люди радуються сеюминутной выгоде. Если у вас 100-200к$ ну может стоит радоваться , хотя и запросы на жизнь выше , и расходы и вы своих 100к$ при кризисе спустите с той же скоростью что смерды свою $1000Якщо мова йшла б про заначку, то я навіть і не знав би, що таке курс і як він змінюється... Коли буде такий курс, то можна буде продати вирощене і вкластись в розширення інфраструктури і удосконалення технологій переробки! Погано, що тут в основному сидять ті для кого є мрією заначка в 10 штук і основне заняття це біганина з 200-500 доларів від обмінки до обмінки!І я думаю, що тут всякі сидять... І всякі пишуть, а ще більше читають! Треба ж знати як простий пересічний люд розуміє питання економіки і фінансів, щоб уявляти як їх треба розводити на бабки!І загальних рецептів щастя не існує, хоча я розумію, що ви за те, щоб всі були бідними і рівними як в можливостях так і в реалізації своїх доходів! А щодо доріг... При курсі па 8 вони я так зрозумів були ідеальними! Так і пригадується дорога Миколаїв - Кіровоград! Правда і зараз нічого не змінилося, крім назви, Кіровограда то вже нема!