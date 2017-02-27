RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6088608960906091

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 213
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
57
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
51%
108
Ніяких змін не очікую
15%
32
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 08:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:75%?! Ну, добре, що хоч не 90%! Ось тримаю перед собою технологічну карту вирощування тієї ж кукурудзи і думаю, що ж я за ту валюту та купляв! Якщо рахувати придбання техніки, то вона в минулі роки придбана і нині в собівартості лише амортизація!

Якісь таки думки тракториста. Запчастини теж за гривню твій директор купує, значить валютної складової немає? А те що вони привезені з Німеччини, США, Голандії і куплені за валюту трактористу недопетрати?
  Qwerty написав:мінеральні добрива наші українські

Там на них написано, чи просто прочитав на мішку де написано, що імпортер це українська фірма, чи там де не по нашому трактористу важко розібратись? А гербіциди, пестициди та інші засоби захисту - теж там написано, що імпортер український? Га? :wink: В курсі, що імпортер це все за валюту купує? Нє?
  Qwerty написав:Дизельок теж наш український Бєнін!

На ньому теж написано, що він не Бєнін, а власне, український, а не імпорт? А чому цей дизель, який нібито на 100% український, як тільки дорожчає долар блискавично підскакує в ціні? Він же українсько-бєнін і не залежить від курсу як і кукурудза? Га? :wink:
І чому олія твого хазяїна ніколи не коштує дешевше 1,1$ долара за літру? От долар виріс, ціна олії зросла, хоча ти стверджуєш, що валютної складової тут майже нема, а от банани, де валютна складова 100%, можуть бути дешевше за долар, а от гривнева олія твого директора ні. Чому? Тракторист навряд чи зможе це пояснити, бо мислить штампами баранки яку крутить.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5277
З нами з: 07.04.12
Подякував: 5454 раз.
Подякували: 2435 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 08:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:Ну Василь знаний економіст! Валютна складова у середньо статичного господарства взагалі нуль! Бо купляється все за гривню

Черговий шедевр від тракториста який не бачить далі від баранки свого бульдозера. Його хазяїн купив все за гривню у імпортера який відразу за цю гривню купив валюту, а за валюту придбав для директора кверті 75% всього, що потрібно : техніку, запчастини, солярку, паливно-мастильні матеріали, добрива, пестициди, гербіциди, інші засоби захисту, різні імпортні розхідні матеріали, навіть ручка якою наш тракторист розписується у відомості про отримання зарплати куплена за валюту, але щоб це зрозуміти треба бачити далі від силосної ями на якій працюєш.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 28 лип, 2020 09:07, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5277
З нами з: 07.04.12
Подякував: 5454 раз.
Подякували: 2435 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 08:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:А девальвація у нас вже ну дуже багато років, а буханка хліба чомусь без багатьох нулів!

І знову тракторист вляпався - буханка була 16 копійок (на моїй пам'яті) зараз 1600 копійок, хоча, ріст ціни в 100 раз для бульдозериста силосної ями це фігня, накраде зерна у свого хазяїна та й якось проживе
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5277
З нами з: 07.04.12
Подякував: 5454 раз.
Подякували: 2435 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 6088608960906091
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Василь-Рівне, ЯЧитатель і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1951, 1952, 1953
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19527 2417283
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 лип, 2020 03:05
TylerTruman_
Валютный рынок в мире 1 ... 708, 709, 710
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7090 1603763
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 лип, 2020 17:32
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
496 107892
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 17:23
Кучинелли

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88069)
28.07.2020 09:02
Золото XAU/USD (2854)
28.07.2020 09:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.