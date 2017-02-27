Qwerty написав:75%?! Ну, добре, що хоч не 90%! Ось тримаю перед собою технологічну карту вирощування тієї ж кукурудзи і думаю, що ж я за ту валюту та купляв! Якщо рахувати придбання техніки, то вона в минулі роки придбана і нині в собівартості лише амортизація!
Якісь таки думки тракториста. Запчастини теж за гривню твій директор купує, значить валютної складової немає? А те що вони привезені з Німеччини, США, Голандії і куплені за валюту трактористу недопетрати?
Qwerty написав:мінеральні добрива наші українські
Там на них написано, чи просто прочитав на мішку де написано, що імпортер це українська фірма, чи там де не по нашому трактористу важко розібратись? А гербіциди, пестициди та інші засоби захисту - теж там написано, що імпортер український? Га? В курсі, що імпортер це все за валюту купує? Нє?
Qwerty написав:Дизельок теж наш український Бєнін!
На ньому теж написано, що він не Бєнін, а власне, український, а не імпорт? А чому цей дизель, який нібито на 100% український, як тільки дорожчає долар блискавично підскакує в ціні? Він же українсько-бєнін і не залежить від курсу як і кукурудза? Га? І чому олія твого хазяїна ніколи не коштує дешевше 1,1$ долара за літру? От долар виріс, ціна олії зросла, хоча ти стверджуєш, що валютної складової тут майже нема, а от банани, де валютна складова 100%, можуть бути дешевше за долар, а от гривнева олія твого директора ні. Чому? Тракторист навряд чи зможе це пояснити, бо мислить штампами баранки яку крутить.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Qwerty написав:Ну Василь знаний економіст! Валютна складова у середньо статичного господарства взагалі нуль! Бо купляється все за гривню
Черговий шедевр від тракториста який не бачить далі від баранки свого бульдозера. Його хазяїн купив все за гривню у імпортера який відразу за цю гривню купив валюту, а за валюту придбав для директора кверті 75% всього, що потрібно : техніку, запчастини, солярку, паливно-мастильні матеріали, добрива, пестициди, гербіциди, інші засоби захисту, різні імпортні розхідні матеріали, навіть ручка якою наш тракторист розписується у відомості про отримання зарплати куплена за валюту, але щоб це зрозуміти треба бачити далі від силосної ями на якій працюєш.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 28 лип, 2020 09:07, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Qwerty написав:А девальвація у нас вже ну дуже багато років, а буханка хліба чомусь без багатьох нулів!
І знову тракторист вляпався - буханка була 16 копійок (на моїй пам'яті) зараз 1600 копійок, хоча, ріст ціни в 100 раз для бульдозериста силосної ями це фігня, накраде зерна у свого хазяїна та й якось проживе
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
zРадио написав: хочу продолжать зарабатывать на гривневых депозитах и хочу продолжать видеть на полках магазинов дешевый импорт...
Так, я хочу дешеву валюту, високі ставки по депо/ОВДП та доступний імпорт. Якщо влада не спроможна це забезпечити, то нах у Ростов таких слуг.
Ось чому в нас на кожних виборах до влади приходять популісти, які багато наобіцяють, а потім приходить ...опа Головше ж багато наобіцяти, що подобається народу, він ж не розуміє що виконати це неможливо....
Sirchyk написав:Ось чому в нас на кожних виборах до влади приходять популісти, які багато наобіцяють, а потім приходить ...опа Головше ж багато наобіцяти, що подобається народу, він ж не розуміє що виконати це неможливо....
Ні. Мої політичні обранці рідко отримують владу. За звичай, при кермі апологети друкування гривні, сектанти цілющого девала. Але при падіннях 5-8 та 8-27 розквіту економіки видно не було.
Востаннє редагувалось slonic32 в Вів 28 лип, 2020 10:15, всього редагувалось 1 раз.