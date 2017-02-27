Додано: Вів 28 лип, 2020 08:35

Qwerty написав: 75%?! Ну, добре, що хоч не 90%! Ось тримаю перед собою технологічну карту вирощування тієї ж кукурудзи і думаю, що ж я за ту валюту та купляв! Якщо рахувати придбання техніки, то вона в минулі роки придбана і нині в собівартості лише амортизація! 75%?! Ну, добре, що хоч не 90%! Ось тримаю перед собою технологічну карту вирощування тієї ж кукурудзи і думаю, що ж я за ту валюту та купляв! Якщо рахувати придбання техніки, то вона в минулі роки придбана і нині в собівартості лише амортизація!

Qwerty написав: мінеральні добрива наші українські мінеральні добрива наші українські

Qwerty написав: Дизельок теж наш український Бєнін! Дизельок теж наш український Бєнін!

Якісь таки думки тракториста. Запчастини теж за гривню твій директор купує, значить валютної складової немає? А те що вони привезені з Німеччини, США, Голандії і куплені за валюту трактористу недопетрати?Там на них написано, чи просто прочитав на мішку де написано, що імпортер це українська фірма, чи там де не по нашому трактористу важко розібратись? А гербіциди, пестициди та інші засоби захисту - теж там написано, що імпортер український? Га?В курсі, що імпортер це все за валюту купує? Нє?На ньому теж написано, що він не Бєнін, а власне, український, а не імпорт? А чому цей дизель, який нібито на 100% український, як тільки дорожчає долар блискавично підскакує в ціні? Він же українсько-бєнін і не залежить від курсу як і кукурудза? Га?І чому олія твого хазяїна ніколи не коштує дешевше 1,1$ долара за літру? От долар виріс, ціна олії зросла, хоча ти стверджуєш, що валютної складової тут майже нема, а от банани, де валютна складова 100%, можуть бути дешевше за долар, а от гривнева олія твого директора ні. Чому? Тракторист навряд чи зможе це пояснити, бо мислить штампами баранки яку крутить.