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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6089609060916092>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 213
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
57
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
51%
108
Ніяких змін не очікую
15%
32
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 08:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:75%?! Ну, добре, що хоч не 90%! Ось тримаю перед собою технологічну карту вирощування тієї ж кукурудзи і думаю, що ж я за ту валюту та купляв! Якщо рахувати придбання техніки, то вона в минулі роки придбана і нині в собівартості лише амортизація!

Якісь таки думки тракториста. Запчастини теж за гривню твій директор купує, значить валютної складової немає? А те що вони привезені з Німеччини, США, Голандії і куплені за валюту трактористу недопетрати?
  Qwerty написав:мінеральні добрива наші українські

Там на них написано, чи просто прочитав на мішку де написано, що імпортер це українська фірма, чи там де не по нашому трактористу важко розібратись? А гербіциди, пестициди та інші засоби захисту - теж там написано, що імпортер український? Га? :wink: В курсі, що імпортер це все за валюту купує? Нє?
  Qwerty написав:Дизельок теж наш український Бєнін!

На ньому теж написано, що він не Бєнін, а власне, український, а не імпорт? А чому цей дизель, який нібито на 100% український, як тільки дорожчає долар блискавично підскакує в ціні? Він же українсько-бєнін і не залежить від курсу як і кукурудза? Га? :wink:
І чому олія твого хазяїна ніколи не коштує дешевше 1,1$ долара за літру? От долар виріс, ціна олії зросла, хоча ти стверджуєш, що валютної складової тут майже нема, а от банани, де валютна складова 100%, можуть бути дешевше за долар, а от гривнева олія твого директора ні. Чому? Тракторист навряд чи зможе це пояснити, бо мислить штампами баранки яку крутить.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 08:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:Ну Василь знаний економіст! Валютна складова у середньо статичного господарства взагалі нуль! Бо купляється все за гривню

Черговий шедевр від тракториста який не бачить далі від баранки свого бульдозера. Його хазяїн купив все за гривню у імпортера який відразу за цю гривню купив валюту, а за валюту придбав для директора кверті 75% всього, що потрібно : техніку, запчастини, солярку, паливно-мастильні матеріали, добрива, пестициди, гербіциди, інші засоби захисту, різні імпортні розхідні матеріали, навіть ручка якою наш тракторист розписується у відомості про отримання зарплати куплена за валюту, але щоб це зрозуміти треба бачити далі від силосної ями на якій працюєш.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 28 лип, 2020 09:07, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 08:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:А девальвація у нас вже ну дуже багато років, а буханка хліба чомусь без багатьох нулів!

І знову тракторист вляпався - буханка була 16 копійок (на моїй пам'яті) зараз 1600 копійок, хоча, ріст ціни в 100 раз для бульдозериста силосної ями це фігня, накраде зерна у свого хазяїна та й якось проживе
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 09:37

Нездивуюсь, якщо Шева сьогодні викупить 100лям,правда інтерсіті може цьому помішати

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 09:44

Утренние курсы, 9-35:

Харьков 27.63 - 27.68, диапазон курсов наличного доллара:
27.60..27.63 - 27.68..27.73 (ПОВ, опт).

За вчерашний вечер американская валюта снизилась в цене еще на 5-7 копеек (курс в 16-35: 27.70 - 27.74).

Сумы 27.55..27.60 - 27.70..27.75
Полтава 27.60 - 27.70..27.73

Вчера утром: Харьков 27.77 - 27.84, Сумы 27.70 - 27.80, Полтава 27.73 - 27.80
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 09:47

  zРадио написав: хочу продолжать зарабатывать на гривневых депозитах и хочу продолжать видеть на полках магазинов дешевый импорт...

Так, я хочу дешеву валюту, високі ставки по депо/ОВДП та доступний імпорт. Якщо влада не спроможна це забезпечити, то нах у Ростов таких слуг.
slonic32
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 09:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:Валютна складова у середньо статичного господарства взагалі нуль! Бо купляється все за гривню,
бесспорно. Ведь всем известно, что гривневая цена Джон Дира от курса валюты никак не зависит.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 09:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:Дизельок теж наш український Бєнін!
спросите у Бени при случае, что это у него на заправках цена топлива при колебаниях курса колеблется точно так же, как на литовское или любое другое.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:02

  slonic32 написав:
  zРадио написав: хочу продолжать зарабатывать на гривневых депозитах и хочу продолжать видеть на полках магазинов дешевый импорт...

Так, я хочу дешеву валюту, високі ставки по депо/ОВДП та доступний імпорт. Якщо влада не спроможна це забезпечити, то нах у Ростов таких слуг.

Ось чому в нас на кожних виборах до влади приходять популісти, які багато наобіцяють, а потім приходить ...опа
Головше ж багато наобіцяти, що подобається народу, він ж не розуміє що виконати це неможливо....
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:15

  Sirchyk написав:Ось чому в нас на кожних виборах до влади приходять популісти, які багато наобіцяють, а потім приходить ...опа
Головше ж багато наобіцяти, що подобається народу, він ж не розуміє що виконати це неможливо....

Ні. Мої політичні обранці рідко отримують владу.
За звичай, при кермі апологети друкування гривні, сектанти цілющого девала. Але при падіннях 5-8 та 8-27 розквіту економіки видно не було.
Востаннє редагувалось slonic32 в Вів 28 лип, 2020 10:15, всього редагувалось 1 раз.
slonic32
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