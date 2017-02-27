RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6089609060916092

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 213
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
57
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
51%
108
Ніяких змін не очікую
15%
32
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:15

Я так понимаю, что судя по вчерашнему ралли на межбанке, поход на 28 отменяется? Смотрим в сторону 27.5 или ещё не вечер? Какой прогноз на ближайшую неделю?
Anadonta
 
Повідомлень: 866
З нами з: 25.11.12
Подякував: 135 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:16

Нерезы уже 2 дня ничего не продают .....
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37860
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3636 раз.
Подякували: 10679 раз.
 
Профіль
52
19
2
1
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:19

  Anadonta написав:Я так понимаю, что судя по вчерашнему ралли на межбанке, поход на 28 отменяется? Смотрим в сторону 27.5 или ещё не вечер? Какой прогноз на ближайшую неделю?


27,3-27,5
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 6080
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2565 раз.
Подякували: 1784 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:20

  slonic32 написав:
  Sirchyk написав:Ось чому в нас на кожних виборах до влади приходять популісти, які багато наобіцяють, а потім приходить ...опа
Головше ж багато наобіцяти, що подобається народу, він ж не розуміє що виконати це неможливо....

Ні. Мої політичні обранці рідко отримують владу.
За звичай, при кермі апологети друкування гривні, сектанти цілющого девала. Але при падіннях 5-8 та 8-27 розквіту економіки видно не було.
девал был следствием падения экономики и бегства капитала. Ожидать роста экономики после девала тоже самое что ожидать новенький домик после пожара.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4291
З нами з: 06.04.16
Подякував: 893 раз.
Подякували: 1213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:24

  zzzzzz написав:Нерезы уже 2 дня ничего не продают .....
То-то и оно...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 2319
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 421 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вышли свежие данные по монетарной базе.
+3% гривны в обороте за месяц на 1 июля

https://bank.gov.ua/files/3.1-Monetary_Statistics.xlsx

В бюджет за 27 дней июля собрали всего 54 млрд грн, при плане 100-110. Месячный дефицит можно полностью закрыть траншем МВФ. А на август попросить новый.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8713
З нами з: 21.09.12
Подякував: 948 раз.
Подякували: 1424 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:34

  vitaliian написав:Ожидать роста экономики после девала тоже самое что ожидать новенький домик после пожара.

Це важко зрозуміти місцевим "експертам", котрі топлять за девал для підтримки економіки))
slonic32
Аватар користувача
 
Повідомлень: 379
З нами з: 05.10.10
Подякував: 20 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:37

  slonic32 написав:
  vitaliian написав:Ожидать роста экономики после девала тоже самое что ожидать новенький домик после пожара.

Це важко зрозуміти місцевим "експертам", котрі топлять за девала для підтримки економіки))



девал то не засіб а наслідки, економіка не падає тому що девал, це девал тому що економіка падає :roll:
Alex6
 
Повідомлень: 804
З нами з: 19.12.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:38

вже завтра - досить жирне погашення боргових зобов'язань.
29 липня
13,4 млрд грн
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9093
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:43

  Alex6 написав:девал то не засіб а наслідки, економіка не падає тому що девал, це девал тому що економіка падає :roll:

Вимкнутий станок, високі облікові ставки, продаж ЗВР допомагають від девала. + урізати бюджетного осетра)
slonic32
Аватар користувача
 
Повідомлень: 379
З нами з: 05.10.10
Подякував: 20 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6089609060916092
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, lrs7719, Nickmess, patrikk, ramzes4, safonovstanislav, slonic32, yama і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 708, 709, 710
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7091 1603871
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 лип, 2020 10:16
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1951, 1952, 1953
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19527 2417418
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 лип, 2020 03:05
TylerTruman_
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
496 107913
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 17:23
Кучинелли

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88073)
28.07.2020 10:43
Укргазбанк (30)
28.07.2020 10:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.